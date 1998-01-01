Видео: Чудовищный взрыв тепловоза на ж/д вокзале в Каире

Момент чудовищного взрыва, несущегося на огромной скорости тепловоза на железнодорожном вокзале в Каире, сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пассажиры неспешно идут с багажом вдоль путей по платформе вокзального комплекса. Неожиданно сзади «вылетает» локомотив, со страшной силой врезается в тупиковый отбойник и взрывается. Вспыхнувшее пламя охватывает огнем тех, кто не успел отбежать на безопасное расстояние. Горящие заживо люди пытаются потушить пламя, на ходу сбрасывая с себя одежду. Мужчина в состоянии шока падает на ступени лестницы, а потом вновь возвращается в самое пекло.

Ранее Пятый канал сообщал, что 28 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Каире. Министрт транспорта Египта после произошедшего сложил с себя полномочия. Предварительно, причной столь жуткого железнодорожного происшествия стал отказ тормозной системы.