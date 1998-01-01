Видео: Черчесов, Загитова и Дацюк получили премию «Серебряная лань»

Настоящий талант спортивного наставника показал тренер нашей сборной по футболу. Станислав Черчесов признан лучшим тренером России по итогам прошлого года. Он получил престижную премию «Серебряная лань». Отметили наградой и самих футболистов — за успехи на прошедшем чемпионате мира.

— Мы рады, что нас по достоинству оценили. Но планка высоко поднята и теперь, как говорится, только вперед. Понятно, что это будет не так просто сделать, конкуренция реально высокая, но нам, как говорится не привыкать, высоты брать, — заявил главный тренер сборной России по футболу, заслуженный мастер спорта Станислав Черчесов.

Среди лауреатов премии — чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, а также победители Олимпиады в Пхенчхане — хоккеист Павел Дацюк и фигуристка Алина Загитова.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Станислав Черчесов получил премию международной ассоциации «Человек года».