Радимов будет платить алименты Булановой на содержание сына

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов намерен выплачивать алименты своей бывшей супруге Татьяне Булановой на содержание их общего сына Никиты.

— Буду выплачивать алименты. Мне пришла бумага, — сообщил он Пятому каналу.

При этом он не стал озвучивать сумму.

Ранее тренер утверждал, что и без судебного решения добровольно давал деньги на обеспечение Никиты.

Буланова и Радимов официально развелись еще в 2016 году. В браке, продлившемся 11 лет, у пары родился сын Никита — в 2019 году мальчику исполнится 12 лет. После расставания родителей Никита остался с мамой, но еще совсем недавно Татьяна публично заявляла, что требовать официальных алиментов с бывшего возлюбленного она не будет. Однако теперь артистка всерьез намерена побороться за 25% от доходов экс-супруга. Сам Радимов при этом переживает не столько за деньги, сколько за собственный моральный облик.