«Оправдываться не в чем»: Владислав Радимов о судебном иске от Татьяны Булановой

Тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов прокомментировал требование своей бывшей супруги — певицы Татьяны Булановой. Артистка претендует на четверть доходов Радимова в качестве алиментов на содержание сына. Свое мнение Владислав высказал в Twitter во время беседы с одним из пользователей.

— Да ну какая поддержка… Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но да Бог ей судья! — в сердцах написал мужчина.

Twitter @radimov02

Буланова и Радимов официально развелись еще в 2016 году, сообщает сайт KP.RU. В браке, продлившемся 11 лет, у пары родился сын Никита — в 2019 году мальчику исполнится 12 лет. После расставания родителей Никита остался с мамой, но еще совсем недавно Татьяна публично заявляла, что требовать официальных алиментов с бывшего возлюбленного она не будет. Однако теперь артистка всерьез намерена побороться за 25% от доходов экс-супруга. Сам Радимов при этом переживает не столько за деньги, сколько за собственный моральный облик.

— Больно, что люди будут думать, что я ***** после такого! А оправдываться даже не в чем! — расстроен тренер «Зенита»-2.

Как сообщал ранее Пятый канал, сама Татьяна Буланова комментировать информацию о судебном разбирательстве желания не имеет.