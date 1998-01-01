Владимир Путин рассказал об отце, служившем в спецподразделении в годы ВОВ

Отец президента России Владимира Путина был одним из четверых выживших из всего спецподразделения во время Великой Отечественной войны. Об этом глава государства рассказал на торжественном выступлении перед бойцами личного состава Сил специальных операций в среду, 27 февраля.

— В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. 28 человек было переброшено за линию фронта, назад вернулось только четыре , — отметил Путин, говоря о Великой Отечественной войне.

Также глава государства поблагодарил личный состав за разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.

— Хочу поблагодарить вас, ваших боевых товарищей за службу, за доблесть, мужество, за блестящее, безукоризненное выполнение задач , — сказал Владимир Путин.

По его мнению, бойцы личного состава действуют четко и слаженно даже в самых нестандартных ситуациях.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.