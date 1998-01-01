Владимир Путин рассказал об отце, служившем в спецподразделении в годы ВОВ

, 23:11 Видео 23

Глава государства выступил перед бойцами личного состава Сил специальных операций.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Отец президента России Владимира Путина был одним из четверых выживших из всего спецподразделения во время Великой Отечественной войны. Об этом глава государства рассказал на торжественном выступлении перед бойцами личного состава Сил специальных операций в среду, 27 февраля.

— В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. 28 человек было переброшено за линию фронта, назад вернулось только четыре, — отметил Путин, говоря о Великой Отечественной войне.

Также глава государства поблагодарил личный состав за разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.

— Хочу поблагодарить вас, ваших боевых товарищей за службу, за доблесть, мужество, за блестящее, безукоризненное выполнение задач, — сказал Владимир Путин.

По его мнению, бойцы личного состава действуют четко и слаженно даже в самых нестандартных ситуациях.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:36
Фото: Британская принцесса крутит роман с разведенным миллионером
23:22
Алексей Панин собрался на «Евровидение» как украинский участник
23:11
Владимир Путин рассказал об отце, служившем в спецподразделении в годы ВОВ
22:53
Видео: Черчесов, Загитова и Дацюк получили премию «Серебряная лань»
22:34
«Приходите завтра»: На «Евровидении» надеются на участие Украины в 2020 году
22:19
Радимов будет платить алименты Булановой на содержание сына
22:05
Экс-участник «Дома-2» сломал гитару об руку матери
21:49
Завершено тестирование защищенных звонков в десктопном VK Messenger
21:46
Вид Бена Аффлека после реабилитации поверг фанатов в ужас
21:30
Путин откроет в Иерусалиме памятник жертвам блокады Ленинграда
21:18
Тысячи погибших за 70 лет: К чему приведет конфликт Нью-Дели и Исламабада
21:12
Шарики с «веселящим газом» могут приравнять к наркотикам
21:01
Видео: Подозреваемых в хищениях ценных грузов задержали в российских аэропортах
20:57
Путин: Россия продолжит укреплять свои армию и флот
20:53
Шестилетний сын борется с морщинами Юлии Барановской
20:48
СК РФ обратился к Беглову с просьбой помочь с жильем спецназовцу-инвалиду
20:34
Видео: Приморье окутали лесные пожары
20:25
Туктамышева не попала на ЧМ: «Вы убили во мне маленькую девочку!»
20:19
Под Петербургом будут производить мощные лазеры для освоения космоса
20:12
«А ножки то покажите!» — в сети обсуждают фото Натальи Водяновой с сестрой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Пресса о компании

«Вся правда об обмане в интернете» на Пятом канале

В сетях Глобальной паутины: смотрите документальный фильм «Вся правда об… обмане в интернете» на Пятом

5-tv.ru