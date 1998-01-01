Владимир Путин рассказал об отце, служившем в спецподразделении в годы ВОВ

Отец президента России Владимира Путина был одним из четверых выживших из всего спецподразделения во время Великой Отечественной войны. Об этом глава государства рассказал на торжественном выступлении перед бойцами личного состава Сил специальных операций в среду, 27 февраля.
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Также глава государства поблагодарил личный состав за разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.
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По его мнению, бойцы личного состава действуют четко и слаженно даже в самых нестандартных ситуациях.
Ранее Пятый канал сообщал, что Путин откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.