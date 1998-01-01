«Огромный прогресс»: Дональд Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном — видео

, 0:43 Эфирная новость 10

Во вьетнамской столице стартовали переговоры лидеров США и КНДР. 27 февраля прошла первая встреча глав двух государств.

Фото, видео: Пятый канал

Во вьетнамском Ханое начались переговоры лидеров США и КНДР. К ним сейчас огромный интерес — все ждут сенсации. Американцы распускают слухи, что будет объявлено о формальном окончании войны на корейском полуострове. В среду, 27 февраля, встреча длилась 40 минут, потом ужин, получился аперитив перед основными переговорами в четверг. Оба излучали дружелюбие — и не скажешь, что еще недавно Трамп называл Кима психом, а Ким Трампа — сумасшедшим.

Не так бодро, как переговоры в Сингапуре. Дональд Трамп и Ким Чен Ын приехали на встречу очевидно не самом приподнятом настроении. Сухое рукопожатие, никаких похлопываний по плечу. Фирменный красный галстук глава американского Белого дома — сменил на полосатый. Улыбки на лицах лидеров возникли случайно — когда их что-то насмешило.

— То, что мы здесь сегодня встретились уже само по себе, внушает в меня надежду на то, что мы найдем общие подходы, — сказал лидер КНДР Ким Чен Ын.

— У нас был очень успешный первый саммит. Кто-то хотел бы сказать, что он провалился, но на самом деле это был огромный прогресс в наших отношениях. Я надеюсь, что этот саммит будет как минимум таким же успешным и продуктивным, — отметил Дональд Трамп.

Искренняя вера в успех или саркастичный обмен любезностями? Чуть больше семи минут на пресс-конференцию и вот лидеры удаляются на переговоры тет-а-тет. Перед тем, как отправится на большую встречу, Трамп вспоминал то ли с легкой ноткой ностальгии, то ли со стремлением похвастаться, саммит предыдущий, сингапурский. Сказал, надеется, что ханойский — пройдет на столь же высоком уровне. Называл Ким Чен Ына другом, при этом хотя и всего на несколько минут, но все-таки заставил этого друга — себя ждать.

В отличие от американского президента — лидер Северной Кореи шоу из своего приезда в Ханой — не делает. Дипломаты из КНДР провели предварительные консультации в закрытом режиме, и успели осмотреть местную достопримечательность — бухту Халонг — ее считают туристической жемчужиной Вьетнама.

В самом Ханое, в атмосфере гостеприимства и надежд на мирное урегулирование ядерного кризиса, ощущается общее напряжение. Мирное соглашение, установление дипломатических отношений — между США и КНДР, сворачивание северокорейской ядерной программы и снятие санкций — дело не одного дня. Несмотря на крикливые обещания Трампа — договориться обо всем сразу. И во Вьетнаме, который принимает саммит, это отлично понимают.

— Вьетнам поддерживает переговоры и мирный процесс, однако нам известно о возможных проблемах, ведь решать такие вещи, как северокорейский кризис, необходимо шаг за шагом, — сказал Буй Минь Хоа, представитель МИД Вьетнама.

Как пишет вьетнамская пресса, американская сторона несколько раз вносила изменения в меню! Повара переделывали блюда с нуля, вот только пройдут ли подобные капризы Трампа — на переговорах с Ким Чен Ыном?.. Все-таки политическая кухня — это высшее мастерство, не терпящее истерик и давления.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по мнению Дональда Трампа, Ким Чен Ын может сделать КНДР «экономически сильной».

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:06
«Хорошо, что не убил»: Порошенко опозорился, сорвав шапку с жительницы Запорожья
0:51
Ушел из жизни 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин
0:43
«Огромный прогресс»: Дональд Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном — видео
0:30
Гигантские глыбы льда: Ужасающие последствия обстрела водовода ДНР бойцами ВСУ — видео
0:15
«Большая глупость»: Экс-продюсер Ани Лорак об отказе Киева от «Евровидения»
23:59
Подозреваемый в убийстве экс-бойца ММА задержан в Ивановской области
23:52
Захвативший ПЗРК «Стингер» ветеран Афганской войны получил звезду Героя России
23:36
Фото: Британская принцесса крутит роман с разведенным миллионером
23:22
Алексей Панин собрался на «Евровидение» как украинский участник
23:11
Владимир Путин рассказал об отце, служившем в спецподразделении в годы ВОВ
22:53
Видео: Черчесов, Загитова и Дацюк получили премию «Серебряная лань»
22:34
«Приходите завтра»: На «Евровидении» надеются на участие Украины в 2020 году
22:19
Радимов будет платить алименты Булановой на содержание сына
22:05
Экс-участник «Дома-2» сломал гитару об руку матери
21:49
Завершено тестирование защищенных звонков в десктопном VK Messenger
21:46
Вид Бена Аффлека после реабилитации поверг фанатов в ужас
21:30
Путин откроет в Иерусалиме памятник жертвам блокады Ленинграда
21:18
Тысячи погибших за 70 лет: К чему приведет конфликт Нью-Дели и Исламабада
21:12
Шарики с «веселящим газом» могут приравнять к наркотикам
21:01
Видео: Подозреваемых в хищениях ценных грузов задержали в российских аэропортах

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27 февраля

Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать КНДР «экономически сильной»

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Реклама