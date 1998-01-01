Во вьетнамском Ханое начались переговоры лидеров США и КНДР. К ним сейчас огромный интерес — все ждут сенсации. Американцы распускают слухи, что будет объявлено о формальном окончании войны на корейском полуострове. В среду, 27 февраля, встреча длилась 40 минут, потом ужин, получился аперитив перед основными переговорами в четверг. Оба излучали дружелюбие — и не скажешь, что еще недавно Трамп называл Кима психом, а Ким Трампа — сумасшедшим.

Не так бодро, как переговоры в Сингапуре. Дональд Трамп и Ким Чен Ын приехали на встречу очевидно не самом приподнятом настроении. Сухое рукопожатие, никаких похлопываний по плечу. Фирменный красный галстук глава американского Белого дома — сменил на полосатый. Улыбки на лицах лидеров возникли случайно — когда их что-то насмешило.

— То, что мы здесь сегодня встретились уже само по себе, внушает в меня надежду на то, что мы найдем общие подходы, — сказал лидер КНДР Ким Чен Ын.

— У нас был очень успешный первый саммит. Кто-то хотел бы сказать, что он провалился, но на самом деле это был огромный прогресс в наших отношениях. Я надеюсь, что этот саммит будет как минимум таким же успешным и продуктивным, — отметил Дональд Трамп.

Искренняя вера в успех или саркастичный обмен любезностями? Чуть больше семи минут на пресс-конференцию и вот лидеры удаляются на переговоры тет-а-тет. Перед тем, как отправится на большую встречу, Трамп вспоминал то ли с легкой ноткой ностальгии, то ли со стремлением похвастаться, саммит предыдущий, сингапурский. Сказал, надеется, что ханойский — пройдет на столь же высоком уровне. Называл Ким Чен Ына другом, при этом хотя и всего на несколько минут, но все-таки заставил этого друга — себя ждать.

В отличие от американского президента — лидер Северной Кореи шоу из своего приезда в Ханой — не делает. Дипломаты из КНДР провели предварительные консультации в закрытом режиме, и успели осмотреть местную достопримечательность — бухту Халонг — ее считают туристической жемчужиной Вьетнама.

В самом Ханое, в атмосфере гостеприимства и надежд на мирное урегулирование ядерного кризиса, ощущается общее напряжение. Мирное соглашение, установление дипломатических отношений — между США и КНДР, сворачивание северокорейской ядерной программы и снятие санкций — дело не одного дня. Несмотря на крикливые обещания Трампа — договориться обо всем сразу. И во Вьетнаме, который принимает саммит, это отлично понимают.

— Вьетнам поддерживает переговоры и мирный процесс, однако нам известно о возможных проблемах, ведь решать такие вещи, как северокорейский кризис, необходимо шаг за шагом, — сказал Буй Минь Хоа, представитель МИД Вьетнама.

Как пишет вьетнамская пресса, американская сторона несколько раз вносила изменения в меню! Повара переделывали блюда с нуля, вот только пройдут ли подобные капризы Трампа — на переговорах с Ким Чен Ыном?.. Все-таки политическая кухня — это высшее мастерство, не терпящее истерик и давления.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по мнению Дональда Трампа, Ким Чен Ын может сделать КНДР «экономически сильной».