Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать КНДР «экономически сильной»

В Ханое 27 февраля пройдет исторический саммит США—КНДР, на котором во второй раз встретятся лидеры двух стран. В преддверии встречи, Дональд Трамп провел ряд встреч с официальными лицами Вьетнама, и не забыл упомянуть про Ким Чен Ына.

— Я жду сегодняшней встречи с председателем Кимом. Надеюсь, она будет успешной, он хочет совершить нечто великое… в краткие сроки сделать Северную Корею экономически сильной державой, — заявил Трамп.

К утру 27 февраля в столицу Вьетнама, город Ханой прибыли уже все главные действующие лица саммита. Мероприятие откроет личная встреча Трампа и Ким Чен Ына — Пятый канал рассказывал, что она может продлиться около 20 минут.