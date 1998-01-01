Видео: Ким Чен Ын и Дональд Трамп начали второй день саммита в Ханое

В четверг, 28 февраля, в столице Вьетнама начался второй раунд переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. И снова в формате один на один. Что немало удивило экспертов и журналистов. Они предполагают, что накануне лидерам США и КНДР просто не хватило времени, чтобы обсудить все вопросы. Ожидается, что беседа продлится примерно 45 минут.

Затем Трамп и Ким Чен Ын продолжат переговоры уже в расширенном формате. Уже анонсировано, что после них стороны подпишут ряд важных документов. Каких — пока не известно. Однако источники в делегации Трампа говорят, что американский президент смягчил позицию по контролю за ядерной программой КНДР и не требует отчетов о ее сокращении.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что больше половины жителей США опасаются военной мощи России.