Экстренно госпитализирован звезда «Беверли-Хиллз, 90210»

Американский актер Люк Перри, который больше всего запомнился российскому зрителю по популярнейшему в 90-е годы XX века сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», в среду, 27 февраля, экстренно госпитализирован в ближайший госпиталь в штате Калифорния. Об этом сообщает портал о звездах TMZ.

Предварительно, скорая помощь приехала к 52-летнему актеру утром. Медики диагностировали у него обширный инсульт.

К слову, в этот же день компания Fox объявила о перезапуске сериала. Информации об участии в нем Перри пока нет. Ранее актер, комментируя свое отсутствие в спин-оффе «90210: Новое поколение» заявил, что не видит своего участия без Аарона Спеллинга.

В настоящее время Люк Перри снимается в сериале «Ривердейл». В его карьере есть также такие картины, как «Пятый элемент», «Американские бродяги», «Однажды в Голливуде».

Информации о состоянии актера пока не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США скоропостижно скончалась 44-летняя звезда сериала «Менталист» Лиза Шеридан.