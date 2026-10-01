Один эфир — и ты звезда: Наталия Власова вспомнила времена без соцсетей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

Сегодня музыкантам приходится пробиваться через огромный поток нового контента.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Наталия Власова: раньше одного телеэфира хватало, чтобы стать звездой

Раньше одному исполнителю было достаточно попасть в популярную музыкальную программу, чтобы за короткое время стать известным всей стране. Об этом сообщила певица и композитор Наталия Власова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

По словам артистки, в начале ее карьеры телевидение оставалось главным способом попасть к большой аудитории. Зрители регулярно смотрели музыкальные программы, поэтому выступление в «Песне года» или «Золотом граммофоне» могло резко изменить популярность исполнителя.

«Когда я начинала, то один эфир в „Песне года“ или в „Золотом граммофоне“ делал тебя звездой, потому что все сидели дома», — высказалась Власова.

Сейчас музыкальный рынок устроен совсем иначе. Артистам больше не нужно ждать приглашения на телевидение, чтобы показать свою песню слушателям. Музыку можно самостоятельно записать, выпустить в интернете и продвигать через социальные сети.

Но вместе с этой свободой выросла и конкуренция. Новых исполнителей стало настолько много, что внимание аудитории приходится буквально завоевывать.

«Сейчас такой океан тех, кто все выдает, созданное на табуретке, что этих музыкантов их же миллионы. Поэтому в этом миллионе музыкантов выделиться — это тоже большое искусство», — отметила певица.

При этом Власова не стала сравнивать прошлое и настоящее по принципу «раньше было лучше». По ее словам, музыкальная индустрия просто изменилась.

«Сейчас совершенно другой мир», — добавила она.

Певица также считает, что большие финансовые возможности не являются единственным условием успеха. Если у исполнителя есть талант и харизма, он может привлечь внимание аудитории и без серьезных вложений.

«Если харизма и талант есть, то всегда есть дороги, без денег есть дороги, тем более сейчас», — сказала Власова.

Ранее 5-tv.ru писал о студенческих буднях Люси Чеботиной. Певица вновь вернулась к учебе в Гнесинке спустя десять лет и теперь совмещает занятия с концертной деятельностью.

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