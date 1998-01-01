Украина грозится отменить безвизовый режим с Израилем

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Киев недоволен нарушением прав украинцев, которым отказывают во въезде в Израиль.

Фото: Twitter.com @KaterynaZelenko

Украина грозится отменить безвизовый режим с Израилем, если права украинских граждан в этой стране будут и впредь нарушаться. Об этом заявила в четверг, 28 февраля, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. По ее словам, недавно украинское внешнеполитическое ведомство передало ноту Министерству иностранных дел Израиля, в которой указывается на необходимость защиты прав украинцев, имея в виду участившиеся случая задержания граждан Украины в аэропорту Израиля.

— В случае, если права украинских туристов и путешествующих будут на систематическом уровне нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушают, — цитирует Зеленко ТАСС.

Как отмечает агентство, в то время как между странами существует безвизовый режим, украинская пресса в последнее время много писала о массовых отказах во въезде в Израиль для украинцев. В то же время МИД Израиля требовал от Киева разъяснений в связи с ростом случаев отказа в пропуске израильтян на Украину.

Ранее Пятый канал сообщал, что Еврокомиссия пригрозила заморозить безвизовый режим с Украиной из-за большого количества нарушений, которые выявила проверка. 

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