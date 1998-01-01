Евросоюз пригрозил отменить безвизовый режим с Украиной

Терпение Европы на пределе. Украину пригрозили лишить безвизового режима — единственного достижения президента Порошенко.

В отчете, который опубликовала Еврокомиссия, сказано, что Киев до сих пор не выполнил главные условия — не сократил поток нелегалов и не победил коррупцию.

К тому же в 2017 году украинцам более 33 тысяч раз отказывали в праве въезда на территорию Европейского союза, эта цифра в полтора раза больше, чем в 2016 году, когда не было никакого безвиза.

Также сообщается, что миграционные службы стран ЕС выявили более 30 тысяч украинских нелегалов, которые занимались отмыванием денег, контрабандой, торговлей наркотиками и людьми. Европа хочет видеть у себя только обеспеченных туристов, а не нищих безработных украинцев.

Еврокомиссия потребовала от Киева принять срочные меры, иначе безвизовый режим будет заморожен.

Ранее Пятый канала сообщил, что после Brexit британцам придется платить за въезд в страны ЕС.