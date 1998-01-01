Видео: КНДР выступила на саммите за частичную отмену санкций США

Полный провал. Так эксперты оценивают итоги ханойского саммита США-КНДР. Сделка Трампа и Ким Чен Ына не состоялась: Северная Корея отказывается разоружаться ради отмены американских санкций. Стороны даже переговоры закончили на два часа раньше и отказались от совместного обеда. Выйдя к журналистам, американский президент не мог скрыть разочарования.

Неудачи преследовали Трампа и в аэропорту — у самолета сломался трап. Сотрудникам секретной службы США пришлось откатывать его вручную.

А Ким Чен Ын вообще никуда не улетел — у него еще запланирована встреча с руководством Вьетнама. С журналистами он практически не общается, и пресса переключилась на его младшую сестру. Ким Е Чжон окрестили «Иванкой Северной Кореи»: она всюду сопровождает брата и явно имеет на него влияние. Вот только делать это незаметно у девушки не получается. Она постоянно попадает в кадр на официальных мероприятиях.

Северная Корея на переговорах с США требовала отмены не всех санкций, а только тех, что вредят гражданской экономике. Об этом рассказал министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Он пояснил, что Пхеньян готов отказаться от всех ядерных объектов в Йонбене, если американский лидер согласиться снять со страны часть санкций.

В то же время, по итогам встречи Дональд Трамп заявил, что соглашение не было подписано, поскольку лидер КНДР потребовал полного снятия санкций.

Также Пятый канал сообщал о том, что бывший адвокат американского президента представил Конгрессу 20 страниц компромата на Трампа.