«Полная фикция» — сокурсник Трампа о компромате Коэна

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Бывший адвокат американского президента представил Конгрессу 20 страниц компромата на главу государства.

Фото: www.globallookpress.com

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн представил Конгрессу 20 страниц компромата на американского президента. Он обвинил своего экс-клиента в расизме, сексизме и мошенничестве. Кроме того, рассказал об угрозах в адрес администрации школы и колледжа, в которых учился Трамп, чтобы те не разгласили оценки будущего лидера страны. Однако репутация юриста, приговоренного к тюремному сроку за ложь, заставляет многих сомневаться в его показаниях.

— Он готовится отсидеть тюремный срок за ложь людям, о которых в настоящее время свидетельствует. Это шутка такая? То, что я услышал, эти заявления Коэна — полная фикция, — заявил в интервью телеканалу «360» сокурсник Трампа Джек Серафин.

По словам Серафина, о школьных оценках президента о ничего не знает, но утверждает, что студентом он был хорошим.

— Там, где мы учились, его очень уважали. И учителя, и администрация. Какие могут быть запугивания и звонки в школу? Непонятно.

Серафин рассказал также, что в выпускном классе соученики присвоили Трампу почетное звание «дамский угодник», которое обычно получали любимые девушками студенты.

— Дональд Трамп победил в этой номинации. То есть отношения были хорошие. Можно ли его называть сексистом?

Между тем, по мнению британского журналиста Джона Уайта, Майкл Коэн — находка для врагов Трампа.

— Трамп похож на человека, у которого много скелетов в шкафу. Я не знаю, каких именно. Но эти скелеты определенно есть. И он пытается их скрыть, а его враги заинтересованы в их обличении. Вот в чем состоит борьба. Мистер Коэн сейчас в позиции, когда он может нанести реальный ущерб репутации Трампа, — отметил Уайт в интервью «360».

По его словам, когда Трамп выдвигался в президенты, он не ожидал победы и просто хотел помочь своему бизнесу. А теперь, став главой государства, оказался под пристальным вниманием, и, по мнению Уайта, в Прошлом Трампа есть еще много вещей, которые могут навредить ему.

Как ранее сообщал Пятый канал, в декабре 2018 суд Нью-Йорка признал Майкла Коэна виновным в нарушении законов о финансировании избирательной кампании во время президентских выборов в США 2016 года, а также в даче ложных показаний Конгрессу. Он приговорен к трем годам тюрьмы.  

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