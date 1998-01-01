Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова разметила в Instagram свою фотографию и вызвала волну комментариев. Девушка сделала селфи в топе и полураспахнутом махровом халате нежно розового цвета. Но интриги придает то, что Анастасия повязала пояс халата не на бедрах, как это обычно делается для удобства, а гораздо выше на талии. Поклонники красоты девушки начали активно спорить о ее вероятной беременности — ведь девушка прикрывает живот как раз узлом пояса, и создается впечатление, что она таким образом прикрывает округлившийся животик.

Instagram @volkonskaya.reshetova

— Поздравляю с беременностью! Какой месяц? — спрашивает одна из подписчиц.

— Видно, что беременна! Зачем врать, утаивать? — недоумевает другая.

— Ну хоть убейте, даже по фото — беременность. Может ее и нет, но живот — месяцев на шесть. Особенно от грудей вниз — те, кто рожал, поймут. И завязан халат не на талии, — провела собственное «расследование» еще одна подписчица.

Как всегда, нашлись и язвительные комментарии.

— Беременна и выставляет напоказ. Видимо, возможности нет официально правду сказать, вот и оправдывается, что все не так, — сделал умозаключение интернет-пользователь.

Слухи о вероятной беременности спутницы Тимати не утихают уже не первый месяц. Так, в феврале Решетова разместила в соцсети фото, которое также заставило ее поклонником порассуждать об ее интересном положении.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее Пятый канал рассказывал о возможной свадьбе Тимати и Решетовой.