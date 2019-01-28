Девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила в Instagram интригующий снимок — на нем она в изящном белом платье в пол позирует с Тимуром. Сам рэпер одет в роскошный кремовый костюм. Увидев наряды звездной пары, подписчики сразу заподозрили, что скоро Тимати и Решетову ждет свадьба, либо церемония уже прошла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 28 Янв 2019 в 11:12 PST

— Кто считает, что это свадьба ставьте лайк комменту.

— Когда свадьба будет, мы ждем.

— Кольцо сменила на обручальное! Счастья вам!

Ранее Пятый канал рассказывал о другом свидетельстве скорой свадьбы Тимати — на видео из Парижа Анастасия Решетова поблескивает кольцом на безымянном пальце.