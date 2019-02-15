Подругу Тимати заподозрили в беременности

Возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова беремена, уверены подписчики девушки в Instagram. Девушка опубликовала очередную откровенную фотографию, пишет URA.RU.

На снимке Анастасия позирует в купальнике и рубашке, завязанной на поясе. Пользователи в комментариях разглядели «интересное положение». На заднем плане сидит сам Тимати и что-то изучает в телефоне, возможно, читает комментарии под публикациями подруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🏩🌴🥥🏄🏽‍♀️😭 Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 15 Фев 2019 в 7:55 PST

— В положении 100%

— Беременная ☺️Легких вам родов!

— Да надо рожать!!! И у вас будет мальчик , — гласят комментарии.

Ранее Пятый канал рассказывал об интригующем снимке Решетовой в белом платье.