Подругу Тимати заподозрили в беременности

, 8:50 Фото 34

Анастасия Решетова опубликовала новую фотографию в Instagram и посеяла сомнения среди подписчиков.

Фото: instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова беремена, уверены подписчики девушки в Instagram. Девушка опубликовала очередную откровенную фотографию, пишет URA.RU.

На снимке Анастасия позирует в купальнике и рубашке, завязанной на поясе. Пользователи в комментариях разглядели «интересное положение». На заднем плане сидит сам Тимати и что-то изучает в телефоне, возможно, читает комментарии под публикациями подруги.

 
 
 
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🏩🌴🥥🏄🏽‍♀️😭

Публикация от  Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

— В положении 100%

— Беременная ☺️Легких вам родов!

— Да надо рожать!!! И у вас будет мальчик, — гласят комментарии.

Ранее Пятый канал рассказывал об интригующем снимке Решетовой в белом платье.

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