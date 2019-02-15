Подругу Тимати заподозрили в беременности

Возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова беремена, уверены подписчики девушки в Instagram. Девушка опубликовала очередную откровенную фотографию, пишет URA.RU.
На снимке Анастасия позирует в купальнике и рубашке, завязанной на поясе. Пользователи в комментариях разглядели «интересное положение». На заднем плане сидит сам Тимати и что-то изучает в телефоне, возможно, читает комментарии под публикациями подруги.
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Ранее Пятый канал рассказывал об интригующем снимке Решетовой в белом платье.