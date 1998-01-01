Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю

Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае пока не будут выпускать на волю. В ближайшее время десять косаток и 87 белух будут находиться в вольерах в бухте Средняя. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам специалиста Андрея Насонова, возвращать млекопитающих в море сейчас нельзя.

— Если выпустить их, по моему мнению, две трети не выживут. Образ жизни этих животных подразумевает что они живут в семье, группой , — заявил он.

Основной задачей в работе с морскими животными старший тренер центра считает подготовку косаток и белух к контакту с человеком.

— Трюкам не учим. Когда их привезли, они были совершенно дикие, к рукам не подходили. Сейчас это животные, которые активно взаимодействуют с человеком , — отметил Насонов.

В свою очередь, Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю возбудило дела об административных правонарушениях при добыче, транспортировке и содержании десяти косаток и 87 белух. Расследование начато в отношении таких компаний, как ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» .

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно заявлению экологов, морских животных отлавливают незаконно. Эксперты считают, что их срочно нужно выпустить на волю. К тому же их озадачивает факт исчезновения трех детенышей белух и одной взрослой косатки. Изначально в бухте находились 11 косаток и 90 белух. По мнению зоозащитников, млекопитающие либо погибли, либо проданы контрабандистам.