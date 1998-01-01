Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю

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Экологи считают, что морские животные не готовы к естественной среде обитания.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае пока не будут выпускать на волю. В ближайшее время десять косаток и 87 белух будут находиться в вольерах в бухте Средняя. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам специалиста Андрея Насонова, возвращать млекопитающих в море сейчас нельзя.

— Если выпустить их, по моему мнению, две трети не выживут. Образ жизни этих животных подразумевает что они живут в семье, группой, — заявил он.

Основной задачей в работе с морскими животными старший тренер центра считает подготовку косаток и белух к контакту с человеком.

— Трюкам не учим. Когда их привезли, они были совершенно дикие, к рукам не подходили. Сейчас это животные, которые активно взаимодействуют с человеком, — отметил Насонов.

В свою очередь, Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю возбудило дела об административных правонарушениях при добыче, транспортировке и содержании десяти косаток и 87 белух. Расследование начато в отношении таких компаний, как ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно заявлению экологов, морских животных отлавливают незаконно. Эксперты считают, что их срочно нужно выпустить на волю. К тому же их озадачивает факт исчезновения трех детенышей белух и одной взрослой косатки. Изначально в бухте находились 11 косаток и 90 белух. По мнению зоозащитников, млекопитающие либо погибли, либо проданы контрабандистам.

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