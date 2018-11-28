Эд Ширан тайно женился на однокласснице

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Известный британский поп-музыкант втайне от своих поклонников сыграл свадьбу в канун Рождества. Избранницей певца стала подруга детства — Черри Сиборн.

Фото: www.globallookpress.com

Известный британский поп-музыкант Эд Ширан тайно женился на своей давней подруге Черри Сиборн. Свадьба влюбленных состоялась в конце 2018 года, за несколько дней до Рождества. Долгое время о торжественной церемонии не было ничего известно, однако инсайдер из окружения Ширана поведал поклонникам певца о важном событии.

Друг музыканта рассказал, что за несколько дней до Нового года влюбленные устроили скромное торжество для самых близких. Пара решила не привлекать к событию чрезмерное внимание, ограничившись скромной церемонией, на которой присутствовали только родственники, близкие друзья и священник.

— Эд женился за пару дней до Рождества. Это было тихое торжество: только несколько его школьных приятелей, родственники и священник. Было где-то 40 человек— цитирует источник Starhit.

 
 
 
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🚜 boi & gal by @zakarywalters

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Сам исполнитель счастливое событие никак не комментирует. Он рассказал фанатам только о помолвке и предпочел воздержаться от ответов на вопросы любопытных пользователей.

Однако, как стало известно порталу Teleprogramma.pro, спустя некоторое время Ширан все-таки решил устроить звездную вечеринку в честь бракосочетания. Мероприятие пройдет на природе в конце лета 2019 года. Поздравить молодоженов придут многие знаменитости, в числе которых поп-звезда Тейлор Свифт, актриса Дженнифер Энистон, певец Элтон Джон и принцесса Евгения.

Эд Ширан и Черри Сиборн познакомились еще во время обучения в средней школе, однако романтические отношения между ними завязали только в 2015 году. В начале 2018-го исполнитель сделал своей возлюбленной предложение. На данный момент пара проживает в Великобритании и старается избегать шумных светских мероприятий.

Ранее Пятый канал сообщал, что Эд Ширан впервые выступит России летом 2019 года.

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