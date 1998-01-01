Ксения Бородина усмирила злых подписчиков

Ведущая скандального телепроекта «Дом 2» Ксения Бородина ответила хейтерам, разместив послание в своем аккаунте в Instagram. Как сообщает сообщает Teleprogramma.pro, точкой кипения стали многочисленные комментарии под фотографиями с отдыха в Таиланде.

— <...> Просто я заметила тенденцию, что как только ты отдыхаешь, как только ты что-то купил, или у тебя новый дом, или праздник, найдутся люди, которые сидят и злостью все захлебываются , — заявила Бородина.

Телеведущая не постыдилась подчеркнуть личные качества комментаторов:

— Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда! Я вот ни разу не видела, чтобы человек, уважающий себя, человек, уверенный в себе, зашел к кому-то на страницу и начал поливать грязью!

Но подписчики дали свой ответ на критику Бородиной, назвав ее «женщиной с большими комплексами» и попросив «угомониться».

Звезда телестройки отправилась на отдых с семьей и друзьями на Пхукет десять дней назад, еще в феврале. За это время она успела покататься на слонах, пройти СПА-процедуры и попробовать экзотическую кухню по рекомендациям поклонников.

Ранее Пятый канал сообщал, что певицу Ани Лорак раскритиковали подписчики в Instagram за излишнюю сексуальность.