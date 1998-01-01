Ксения Бородина усмирила злых подписчиков

Ведущая скандального телепроекта «Дом 2» Ксения Бородина ответила хейтерам, разместив послание в своем аккаунте в Instagram. Как сообщает сообщает Teleprogramma.pro, точкой кипения стали многочисленные комментарии под фотографиями с отдыха в Таиланде.
Телеведущая не постыдилась подчеркнуть личные качества комментаторов:
Но подписчики дали свой ответ на критику Бородиной, назвав ее «женщиной с большими комплексами» и попросив «угомониться».
Звезда телестройки отправилась на отдых с семьей и друзьями на Пхукет десять дней назад, еще в феврале. За это время она успела покататься на слонах, пройти СПА-процедуры и попробовать экзотическую кухню по рекомендациям поклонников.
Ранее Пятый канал сообщал, что певицу Ани Лорак раскритиковали подписчики в Instagram за излишнюю сексуальность.