Россия будет решительно противодействовать вмешательству в дела Венесуэлы

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Глава МИД РФ Сергей Лавров передал слова поддержки Николасу Мадуро от российского лидера.

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 1 марта, перед стартом переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес заявил, что Кремль настроен действовать решительно против оказания давления извне и попыток вмешательства во внутренние дела Каракаса, сообщает ТАСС.

— Мы с вами очень тесно сотрудничаем и координируем наши действия на международной арене. Сейчас это обретает особую значимость в условиях, когда Венесуэла подвергается фронтальному наступлению, беззастенчивому вмешательству во внутренние дела. Мы будем категорически противодействовать подобным попыткам и будем отстаивать идеалы, нормы и принципы Устава ООН, — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Россия положительно оценивает действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро относительно решения социально-экономических вопросов.

— Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро, — сказал министр иностранных дел РФ.

Ранее Пятый канал сообщал, что по мнению Сергея Лаврова, США фактически втягивают Венесуэлу в гражданскую войну. По словам главы МИД РФ, в мире внимательно следят за «беспардонными попытками США создать предлог для военного вмешательства» в дела Венесуэлы.

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