Россия будет решительно противодействовать вмешательству в дела Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 1 марта, перед стартом переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес заявил, что Кремль настроен действовать решительно против оказания давления извне и попыток вмешательства во внутренние дела Каракаса, сообщает ТАСС.
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Глава российского МИД добавил, что Россия положительно оценивает действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро относительно решения социально-экономических вопросов.
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Ранее Пятый канал сообщал, что по мнению Сергея Лаврова, США фактически втягивают Венесуэлу в гражданскую войну. По словам главы МИД РФ, в мире внимательно следят за «беспардонными попытками США создать предлог для военного вмешательства» в дела Венесуэлы.