Москва, Нью-Дели и Пекин будут совместно координировать усилия для обеспечения глобальной и региональной безопасности. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом в среду, 27 февраля, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД Индии и Китая.

В китайском Учжене министры обсудили ситуацию вокруг КНДР, Афганистана и Венесуэлы, и подтвердили принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

По словам Сергея Лаврова, формат Россия-Индия-Китай позволяет искать оптимальные решения многих кризисов и угроз.

— Что касается ситуации в Венесуэле, мы внимательно следим за сообщениями о том что там реально происходит. Видим как предпринимаются беспардонные попытки создать предлог для военного вмешательства. Слышим прямые угрозы из Вашингтона о том, что все варианты остаются на столе, — отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты фактически втягивают Венесуэлу в гражданскую войну.

Ранее президент Николас Мадуро назвал истинную цель США вмешаться в дела Венесуэлы.