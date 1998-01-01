Видео: девочка вылетела через лобовое стекло при столкновении двух автобусов

Столкновение двух пассажирских автобусов произошло в Архангельске в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД Поморья. По предварительным данным пострадали семь человек, среди них ребенок.
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На кадрах с камер наблюдения видно, как после столкновения из «пазика» вместе с лобовым стеклом падает на проезжую часть, предположительно, ребенок. Как сообщили в МЧС по Архангельской области, госпитализация понадобилась двум пострадавшим.
Ранее Пятый канал сообщал, что автобус с детьми попал в ДТП в Казахстане, погибли трое взрослых. Авария произошла на трассе Индер-Атырау, пострадали 15 человек.