Студент Бауманки выпал из окна в Москве

В центре Москвы вечером в пятницу, 1 марта, из окна квартиры на 13 этаже выпал 18-летний студент МГТУ им. Баумана (в народе называемая Бауманка».

Как стало известно Пятому каналу, погибшего молодого человека зовут Андрей Фаллер. Предварительно, его отец — известный и уважаемый хирург. Во время трагедии родители находились дома в соседней комнате. О произошедшем они узнали от неожиданно пришедших в дом сотрудников столичной полиции.

Ранее Пятый канал рассказывал о разборке со стрельбой возле школы в Нижнем Новгороде.