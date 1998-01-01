В сети появились первые кадры с места перестрелки из травматического пистолета, которая произошла около школы в пятницу, 1 марта, в Нижнем Новгороде. На них видно, что у легкового автомобиля Mazda разбито боковое стекло со стороны водителя. На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщал ранее сообщал Пятый канал, в результате ЧП ранение получил мужчина. От госпитализации он отказался.

По словам очевидцев, опубликовавших видео с места, на территорию недалеко от образовательного учреждения в районе Московского шоссе влетели два автомобиля. Из них выбежала толпа ссорящихся людей, после чего налась стрельба. Свидетели произошедшего, учителя и ученики закрылись в здании школы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В настоящее время автомобиль Grand Cherokее, на котором скрылись стрелявшие разыскивается.