«Осатаневший» Порошенко ударил по лицу девушку за неудобный вопрос

, 18:27 Видео 899

Очередной конфуз с неформальным общением в отношении жителей собственной страны произошел на одном из митингов на Украине.

Фото, видео: ТАСС, Youtube / Николай Федоров

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Петр Порошенко верен себе и продолжает свое неформальное общение с электроратом. И это не смотря на нереально низкий рейтинг для действующего главы государства.

Так журналист и блогер Анатолий Шарий выложил на своей странице в Youtube очередной конфуз Петра Алексеевича на митинге в одном из городов Украины.

— Почему вы преследуете блогера Анатолия Шария? — спрашивает на кадрах девушка, которая стоит достаточно близко к президенту.

Вопрос вызвал неоднозначную реакцию Порошенко, который потребовал выключить телефон и назвать свои личные данные — фамилию и адрес места жительства. Ответа не последовало, тогда он влепил девушке легкую пощечину и, явно почувствовав себя на высоте, решил немного снизойти:

— Вы боитесь? Не бойтесь, все будет хорошо, — заявил президент Украины.

Как оказалось, эти дело не закончилось. Позднее девушка опубликовала обращение на Youtube, в котором рассказал о произошедшем в больших красках. По ее словам, телефон из ее руки хотел выбить охранник, но Порошенко его остановил и начал говорить ей о том, что «15 тысяч ей не заплатят» и стал выяснять ее личные данные.

— Видите, меня бьет по лицу… Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку, — рассказывает девушка.

После произошедшего, задавшую неудобный вопрос, стали преследовать сотрудники украинской полиции, пытаясь добиться от нее личных данных. Девушка попыталась скрыться в кафе, в которое за ней пришли полицейские и представители президентской охраны.

— И тут главный говорит: Собралась, пошла со мной. Ты что, не слышишь? Собралась, поехали с нами, — рассказывает зареванная девушка.

Спасти от преследования смог только приезд отца пострадавшей. Теперь родители боятся последствий для своей дочери.

За последние несколько дней это уже третий неприятный инцидент с Петром Порошенко, который в рамках предвыборной кампании объезжает города и веси. Ранее он стянул шапку и бросил в лицо одной из женщин из толпы, а чуть позднее зачем-то ущипнул мужчину за нос.

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