Нашкодивший муженек: как Порошенко пытается помириться с «благоверной» Украиной

, 17:33 Эксклюзивное интервью 102

Необъяснимые выходки Петра Алексеевича все больше напоминают попытки нерадивого мужа вымолить прощение у обиженной жены.

Фото, видео: Youtube

Поведение главы Украины Петра Порошенко регулярно вызывает недоумение у общественности. То украинский лидер рассказывает анекдоты и пляшет во время официальных выступлений, то вспоминает свои несуществующие героические подвиги. В последнее время подобные неуместные выходки главы Незалежной участились — казусы стали происходить почти ежедневно, исправно становясь поводом для активного обсуждения. Пятый канал обратился к Алене Август — политтехнологу и психологу — с просьбой помочь найти причины такого странного для политика поведения.

По мнению специалиста, поступки Петра Алексеевича очень напоминают линию поведения «нашкодившего» супруга, который всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение обиженной жены. Мужчина то пытается заигрывать со своей ненаглядной в надежде на ответную ласку, то принимается пылко объясняться ей в любви.

— Это попытка сделать хоть что-нибудь, чтобы стало лучше. Такие хаотичные попытки как-то исправить ситуацию, — поясняет психолог.

Вот и Порошенко ведет себя приблизительно так же. Украинский президент заискивает перед своими избирателями, стараясь пробудить в них ответную симпатию и поверить в то, что глава страны на одной волне со своим народом. В ход идут самые красноречивые, на взгляд Порошенко, намеки: глава Незалежной заигрывает с публикой, то срывая с кого-нибудь шапку, то по-свойски пощипывая собравшихся за нос. О любовных серенадах Петр Алексеевич тоже не забывает: в Харькове он на всю площадь признался в самых трепетных чувствах к жителям города. Сентиментальных настроений украинского лидера там, правда, не разделили, послав главу государства по всем известному адресу.

Впрочем, недовольство украинцев, считает эксперт, вполне понятно — в предыдущей предвыборной компании Порошенко дал немало обещаний о «счастливой европейской жизни», но слова так и остались словами. Теперь воспринимать всерьез заверения баллотирующегося на второй срок президента никто не хочет. Особенно после серии довольно странных выходок главы Незалежной. Вид и поведение Петра Алексеевича на некоторых мероприятиях были настолько своеобразными, что избиратели смогли найти только одно объяснение — глава государства пал в неравном бою с алкоголем.

— Мы все понимаем, что Порошенко в силу некоторых особенностей его взаимоотношений со спиртными напитками не всегда адекватен, мягко говоря. Поэтому, возможно, советы технологов быть ближе к народу и вести себя непосредственно превращается в то, что он на самом деле делает. Может быть, это принесет какую-то известность — но не ту, которая нужна президенту, надеющемуся стать действующим еще раз, — комментирует ситуацию политтехнолог Алена Август.

К тому же, в народе уже давно ходят легенды уж об уникальном стиле Петра Алексеевича со рваными носками и заправленным в брюки пиджаком, что только усугубляет впечатление. Ранее Пятый канал уже публиковал Style Guide от Петра Порошенко.

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