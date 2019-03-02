Фото: Поклонники убеждены, что Наталья Подольская беременна

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Звездную пару, которая воспитывает трехлетнего Артемия, наперебой поздравляют со скорым пополнением семейства.

Фото: www.globallookpress.com

После появления Натальи Подольской и Владимира Преснякова на светском рауте, где они были провозглашены «Парой года — 2019» по версии журнала Moda Topical поклонники со знанием дела начали поздравлять супругов с грядущем пополнением семейства.

На снимках с церемонии, появившихся в социальных сетях, внимательные пользователи разглядели сквозь тонкое шелковое платье от Алены Ахмадулиной округлившийся животик певицы. В подтверждение своей версии некоторые обратили внимание, что и черты лица Подольской слегка изменились, что тоже может указывать на беременность.

 
 
 
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Публикация от НОВОСТИ ЗВЕЗД ⭐️⭐️⭐️ (@novosti_zvezd_365)

Сама звездная пара слухи пока никак не прокомментировала. Они заняты воспитанием сына Артемия, которому скоро исполнится четыре года.

Ранее Пятый канал рассказывал о трогательных взаимоотношениях Преснякова-младшего с Пресняковым самым младшим — музыкант на полном серьезе обижается на невнимание сына.

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