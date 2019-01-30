Самый младший Пресняков обижает папу

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Трехлетний сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской уже проявляет твердый характер.

Фото: www.globallookpress.com

Владимир Пресняков и Наталья Подольская, названные 27 февраля «Парой года — 2019» по версии журнала Moda Topical, рассказали о своем трехлетнем сыне в интервью интернет-изданию «Дни.ру». По словам родителей, Артемий не испытывает недостатка внимания родственников и проявляет характер.

— Представляете, Володя порой совершенно серьезно на него обижается. А я ему твержу: «Володя, ну он же ребенок!» Недавно, например, Тема выдвинул жесткий ультиматум — не захотел идти из машины к папе на ручки, выбрав меня. И снова обида, — рассказывает Подольская.

 
 
 
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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

По словам Владимира Преснякова-младшего, его знаменитые родители, солисты легендарного ВИА «Самоцветы», тоже души не чают в мальчике. Пресняков-старший старается проводить с внуком свободное время и недавно подарил малышу саксофон.

При этом Владимир продолжает баловать и своего 27-летнего сына Никиту, которого родила ему Кристина Орбакайте, и очень гордится успехами.

— Я никогда не спрашиваю у Никиты, что ему подарить, руководствуюсь своим вкусом. Дарю ему все — от часов до костюмов и музыкальных инструментов, — признался музыкант.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сын Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской очень любит петь и публиковал видео музыкальных «номеров» Артемия.

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