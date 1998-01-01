Появилось важное поручение для российского правительства и Государственной Думы: до 1 июля нужен федеральный закон, который ограничит вредные выбросы в крупных промышленных центрах. Кроме того, Общероссийский Народный фронт должен привлечь людей к экологическому мониторингу и заняться решением «мусорной» проблемы. Неслучайно в своем Послании президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от «мутных» структур в этой отрасли — люди должны видеть, за что они платят немалые деньги.

Кстати, в ОНФ уже подвели первые итоги реформы: региональные власти не готовы, народ не понимает, как высчитываются тарифы. А каждый пятый гражданин недоволен уборкой мусора. Максим Облендер узнал, как работает система и что в ней нужно менять.

В туалет приходится ходить на улицу по старинке, дома вот-вот рухнут, мусорных контейнеров нет уже три года, зато квитанции в Катав-Ивановске есть — новенькие, как под копирку. Написано: в каждой квартире живет по четыре человека — платеж около 200 рублей в месяц. С трех домов — 20 тысяч. За что? — говорят местные, — непонятно.

— Мы стараемся все вывозить либо на городские свалки, либо подбрасываем на другие улицы, где контейнеры стоят, хотя бы приезжает какая-то машина и убирает, — рассказала жительница Катав-Ивановска Екатерина Зейдель.

Пенсионеры жалуются: тут бы под пол не провалиться в аварийных квартирах, но тут новая забота появилась: оператор обещает слать неверные квитанции, пока каждый не напишет ему заказное письмо. Местами странная, порой произвольная тарификация — больное место реформы, стартовавшей в 70 из 85 регионов, — признают ее инициаторы.

— У нас есть примеры, когда в одном регионе на автозаправочных станциях норматив накопления в 500 раз больше, чем в соседнем регионе, но нельзя же представить, что в одном регионе в 500 раз интенсивнее мусорят, — отметил председатель комитета государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская области — вопросы есть почти ко всем. Идеальных регионов нет, зато есть примеры, про которые можно сказать: как они, не делайте. В Уфе, например, региональный оператор никак не найдет общий язык с частным заводом по сортировке мусора.

— Мы за услуги, согласно установленным тарифом по обработке отходов, должны получать, скажем, 25 миллионов, а «Спецавтохозяйству» выплачивать за размещение отходов 70 с лишним миллионов, — поделился Николай Штоль, генеральный директор предприятия по переработке мусора.

Мало того, что люди заплатили за доставку мусора до завода по 70 рублей с человека, еще и завод после сортировки должен опять заплатить за захоронение здесь же, на полигоне.

— Они должны принимать, после этого обрабатывать. Но то сырье, которое отработано, они должны передавать региональному оператору, так как эти отходы являются нашей собственностью. Мы эти отходы предлагаем принять им в собственность, и в дальнейшем действовать в рамках своей работы. согласно своей лицензии и захоранивать уже отходы самостоятельно, — рассказал первый заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Баккинин.

Получается, «золотой» мусор: завод теряет больше, чем зарабатывает. Итог: конвейер три месяца стоит, 86 человек в вынужденном отпуске. А у того самого регионального оператора дела идут: их собственный подобный завод увеличивает объемы переработки.

Самая большая городская свалка Челябинска уже полгода официально закрыта — ее готовят к рекультивации. Это значит, что возить сюда вообще ничего нельзя, но сюда упорно продолжают приезжать грузовики со снегом и грунтом.

Мелкие конторы, как и пророчили создатели реформы, исчезли. Но на местах все равно доходит до абсурда — говорят экологи. Власти Челябинска снег якобы везут, чтобы весной он подтаял, и не было пожаров. У экологов свои прогнозы: талая вода с ядовитыми примесями, как пригреет солнце, побежит в город. А сюда возят, потому что остальным полигонам принять такие объемы не под силу.

— Эти точки приема — они просто не справляются с этим объемом мусора, мы посчитали по документам, взяли аналитику за неделю, и у нас получилось, что по году 140 тонн мусора куда-то девается, то есть он не попадает на полигон, — подчеркнул эколог Виталий Вороной.

Мусор общественники фиксируют повсеместно на окраинах города. Незаконные свалки заносят в интерактивную карту. Уральский федеральный округ как раз в топе недавнего антирейтинга общественников, здесь же Московская область, Самарская область, Татарстан и Кировская область. На горячую линию «Народного фронта» в день поступают сотни звонков. Очередной рейд в Нижнем Новгороде.

— Только вышел указ — тут же бачки исчезли, и пошло безобразие с мусором. А так все было нормально до этого! — жалуется жительница Нижнего Новгорода Татьяна Долгополова.

На соседней улице два бака на весь район, причем в таком состоянии, что тоже можно отправлять на свалку. По итогам рейдов в городах общественники готовят большой отчет.

— В ряде регионов качество никак не изменилось, то, что люди увидели во дворах, никак не поменялось, при этом пока увеличилась цена. Плюс ко всему информационная кампания, когда людям должны объяснять, в чем суть этой реформы, тоже не проводится, поэтому мы, честно говоря, пока оцениваем старт реформы в ряде регионов как неудачный, — объяснил Михаил Развожаев, руководитель исполкома Общероссийского Народного Фронта

Понятно, что надо больше времени, — говорят эксперты. К тому же необходима стимуляция обеих сторон. Граждан стимулировать рублем: отсортировал дома мусор — получи скидку по тарифу, а недобросовестных региональных операторов и чиновников на местах стимулировать тюремными сроками. Тогда, говорят, не только от мусора города очистят, но и от коррупционеров.

Ранее Пятый канал сообщал, что Общероссийский Народный фронт обнародовал антирейтинг самых мусорных регионов России.