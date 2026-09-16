Королевская семья боится правды? Украли новые мемуары о принцессе Диане

Брат леди Ди обещал рассказать сенсационную информацию о ее браке на страницах книги.
Фото: © Getty Images/Bettmann / Contributor
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Mirror: новые мемуары о принцессе Диане украли при перевозке
Несколько экземпляров готовящейся к публикации книги Чарльза Спенсера о его сестре принцессе Диане были похищены из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщило Mirror.
Инцидент произошел во время перевозки тиража с типографии в Центральной Европе на склад в Нидерландах, откуда книги должны были отправиться в магазины.
Пока водитель спал на стоянке в сельской местности, неизвестные проникли в грузовик и забрали четыре экземпляра, которые были завернуты в черный полиэтилен.
Речь идет о мемуарах графа Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра», выход которых запланирован на 22 сентября. Полиция Нидерландов начала расследование кражи.
Представители издательской сферы считают, что преступление могло быть связано с попыткой получить книгу до официального релиза. Один из источников назвал ситуацию необычной и отметил, что вокруг публикации были приняты строгие меры безопасности.
«Это крайне подозрительно. Ничего подобного раньше не случалось. Это, пожалуй, самая масштабная книга года, и меры безопасности вокруг нее были невероятно строгими», — заявил источник.
В описании книги говорится, что в ней Чарльз Спенсер намерен представить личный рассказ о жизни с сестрой и событиях после ее гибели в августе 1997 года. Издатели обещают сенсационную правду о браке принцессы с принцем Чарльзом — ныне королем Карлом III.
Анонсируя выход мемуаров, граф Спенсер рассказал, что решил записать свои воспоминания после многочисленных просьб об интервью к годовщине смерти Дианы.
«Это убедило меня в необходимости раз и навсегда записать свои мысли и воспоминания, чтобы не испытывать неловкость, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, со временем ставшей общепринятой. Цель этой книги — рассказать правду о Диане с точки зрения ее брата, точно так же, как я пытался сделать, выступая на ее похоронах», — отметил он.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 11 сент
- Наживается на смерти сестры? Брат принцессы Дианы выпустил книгу о ней
- 31 авг
- Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна
- 26 авг
- Меньше книг в рюкзаке: зачем школьнику электронная книга и кому она нужна
- 24 авг
- Дата-центры «крякнут», а книги останутся: как прошел фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге
- 24 авг
- Фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге посетили 70 тысяч человек
- 20 авг
- Более 30 тонн книг привезут из РФ и Белоруссии на фестиваль «Красная строка»
- 9 авг
- Минпросвещения утвердило новый перечень школьных учебников
- 5 авг
- Легкий путь: как лишиться выпирающего живота, не вставая с дивана
- 1 авг
- «Головой об стенку»: как Чадов реагирует на нелюбовь сына к чтению
- 19 июл
- «Я радуюсь»: Донцова о том, как борется с потерей вдохновения
69%
Нашли ошибку?