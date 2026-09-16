Королевская семья боится правды? Украли новые мемуары о принцессе Диане

Mirror: новые мемуары о принцессе Диане украли при перевозке

Несколько экземпляров готовящейся к публикации книги Чарльза Спенсера о его сестре принцессе Диане были похищены из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщило Mirror.

Инцидент произошел во время перевозки тиража с типографии в Центральной Европе на склад в Нидерландах, откуда книги должны были отправиться в магазины.

Пока водитель спал на стоянке в сельской местности, неизвестные проникли в грузовик и забрали четыре экземпляра, которые были завернуты в черный полиэтилен.

Речь идет о мемуарах графа Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра», выход которых запланирован на 22 сентября. Полиция Нидерландов начала расследование кражи.

Представители издательской сферы считают, что преступление могло быть связано с попыткой получить книгу до официального релиза. Один из источников назвал ситуацию необычной и отметил, что вокруг публикации были приняты строгие меры безопасности.

«Это крайне подозрительно. Ничего подобного раньше не случалось. Это, пожалуй, самая масштабная книга года, и меры безопасности вокруг нее были невероятно строгими», — заявил источник.

В описании книги говорится, что в ней Чарльз Спенсер намерен представить личный рассказ о жизни с сестрой и событиях после ее гибели в августе 1997 года. Издатели обещают сенсационную правду о браке принцессы с принцем Чарльзом — ныне королем Карлом III.

Анонсируя выход мемуаров, граф Спенсер рассказал, что решил записать свои воспоминания после многочисленных просьб об интервью к годовщине смерти Дианы.

«Это убедило меня в необходимости раз и навсегда записать свои мысли и воспоминания, чтобы не испытывать неловкость, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, со временем ставшей общепринятой. Цель этой книги — рассказать правду о Диане с точки зрения ее брата, точно так же, как я пытался сделать, выступая на ее похоронах», — отметил он.

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