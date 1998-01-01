В сети набирает популярность ремейк легендарного клипа Freestyler группы Bomfunk MC's

, 3:19 Видео 23

За две недели ролик посмотрели более пяти миллионов раз.

Фото, видео: YouTube @Telenet YUGO

На видеохостинге YouTube с бешеной скоростью набирает популярность ремейк легендарного клипа на песню Freestyler финской группы Bomfunk MC's. Ролик был опубликован 18 февраля 2019 года и за две недели уже успел собрать более пяти миллионов просмотров.

Оригинальный клип был снят в 1999 году. К 20-летию видеоролика музыканты решили сделать ремейк. Видеоряд дублирует прототип. Действие также разворачивается в метро Хельсинки, главный герой также «перематывать» время и заставляет людей танцевать, кроме того присутствуют персонажи из первого клипа, в том числе и лидер группы Bomfunk MC's — рэпер Раймонд Эбэнкс.

Однако есть и существенные изменения. Например, два десятилетия назад временем управлял 15-летний финский музыкант Марло Снеллман, сейчас же главным персонажем стала девушка, ее волосы заплетены в дреды, а на уши надеты большие наушники. В первоначальном клипе юноша играется с плеером, сейчас же в руках подростка — мобильный телефон.

Под видео на YouTube уже оставлены тысячи комментарии. Примечательно, что большинство из них — русскоязычные. Юзеры пишут, что не верят, что с выхода клипа прошло уже 20 лет.

— В 1999 году данная композиция произвела эффект разорвавшейся бомбы и стала гимном молодежи в нулевых. Больше среди исполнителей брейк-бита не было такого огромного успеха.

— То чувство, когда дожил до римейка)

— Ностальгия мурашки, мы в школе ставили номерок под нее с брейкдансом)

— Смотрю я этот клип и аж слезы на глаза наворачиваются… Вроде только вчера выплясывал под этот трек на школьной дискотеке, а сегодня тебе уже почти тридцатник… Время жестоко, а трек качает и по сей день! — пишут пользователи YouTube.

Ранее Пятый канал сообщал, что клип группы Little Big «Skibidi» завоевал премию фестиваля детского телевидения.

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