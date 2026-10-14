Зима на пороге? Когда Москву накроет первый снег

Снежный покров может скоро ненадолго появиться на улицах столицы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый снег в Москве может выпасть в конце октября
Первый снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября, причем в городе не исключено образование временного снежного покрова. Об этом ИС «Вести» сообщил ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.
«Вероятность выпадения первого снега в Москве появится в последнюю неделю октября. На земле даже может появиться временный снежный покров», — рассказал он.
Другой ведущий специалист центра Михаил Леус ранее отмечал, что в XXI веке первый снег в Москве в среднем выпадает 18 октября. А снежный покров сформируется ориентировочно 3 ноября.
«Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда автомобилистам в Москве стоит переходить на зимнюю резину. В этом году из-за ожидаемого потепления сроки замены покрышек могут сдвинуться, хотя обычно водители переобувают машины во второй половине октября.
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