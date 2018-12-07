Сергей Безруков показал поклонникам трехмесячного сына — фото

, 13:39 Фото 137

Недавно актер стал отцом в четвертый раз.

Фото: Известия/Александр Казаков

Актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram снимок с трехмесячным сыном. На снимке малыш любуется жителями аквариума.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

— Два года назад такая же была картина. Сначала дочь… А теперь и сын телевизор смотрит. Замечательный телевизор. Правда? — подписал Безруков фотографию.

Подписчики актера разделили его мнение, а также назвали артиста хорошим отцом.

— Часами бы смотрела такой телевизор, очень успокаивает, — прокомментировал один из них.

— Прекрасный релакс для ребенка. Хорошо придумали, — добавил другой.

— Так воспитывается любовь к окружающему, к красоте мира! Здорово, что сделали для детей такой объект для наблюдения, — отметил пользователь.

Сергей Безруков, в свою очередь, поблагодарил поклонников за лестные комментарии.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ноябре 2018 года у Сергея Безрукова родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Степой. Также он воспитывает семилетних Ивана и Александру от первого брака с актрисой Ириной Безруковой и двухлетнюю Машу уже от второй жены — кинорежиссера Анны Матисон.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:32
«Господа, Вы, звери!» — Как соседи борются с детьми за восстановление тишины
14:12
На коленях вползла: Цискаридзе о том, как Лолита уговаривала дать ей урок балета
13:57
Тотальный игнор и пессимизм: Как Собчак и Виторган переживают расставание
13:45
Видео горящего корабля на юго-востоке Москвы
13:39
Сергей Безруков показал поклонникам трехмесячного сына — фото
13:28
На юго-востоке Москвы полыхающий корабль угрожает соседним суднам
13:18
Ромео на Audi: Кировского подростка поймали за рулем маминой машины
13:04
Букингемский дворец готовит заговор против Меган Маркл
13:01
Видео: жены футболистов организовали клуб. Рассказывают, как найти и как развестись
12:50
Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12
12:38
Самолет столкнулся с собакой при взлете в аэропорту Приморского края
12:27
До трех человек возросло число погибших в страшном пожаре на востоке Петербурга
12:04
Обнародованы причины задержания российского нефтяника по запросу Украины
11:59
Первые кадры со смертельного пожара на востоке Петербурга
11:55
Фото: Дональд Трамп устроил «жаркие объятия» с флагом США
11:44
Украина рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом
11:28
Два человека погибло во время пожара на востоке Санкт-Петербурга
11:16
Люди вынуждены прыгать из окон здания, охваченного пожаром — очевидцы
11:01
Видео: Не менее 40 автомобилей столкнулись на МКАД из-за гололеда
10:50
Причиной досрочного завершения саммита США — КНДР стал ядерный завод — Times

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама