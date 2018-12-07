Актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram снимок с трехмесячным сыном. На снимке малыш любуется жителями аквариума.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 2 Мар 2019 в 12:16 PST

— Два года назад такая же была картина. Сначала дочь… А теперь и сын телевизор смотрит. Замечательный телевизор. Правда? — подписал Безруков фотографию.

Подписчики актера разделили его мнение, а также назвали артиста хорошим отцом.

— Часами бы смотрела такой телевизор, очень успокаивает, — прокомментировал один из них.

— Прекрасный релакс для ребенка. Хорошо придумали, — добавил другой.

— Так воспитывается любовь к окружающему, к красоте мира! Здорово, что сделали для детей такой объект для наблюдения, — отметил пользователь.

Сергей Безруков, в свою очередь, поблагодарил поклонников за лестные комментарии.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ноябре 2018 года у Сергея Безрукова родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Степой. Также он воспитывает семилетних Ивана и Александру от первого брака с актрисой Ириной Безруковой и двухлетнюю Машу уже от второй жены — кинорежиссера Анны Матисон.