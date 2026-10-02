Пассажирский автобус попал в ДТП в Каире —погибли шесть человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Служба безопасности страны устанавливает все причины произошедшего.

ДТП в Каире 1 октября — сколько погибли и пострадали

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Каире

Жертвами автоаварии с участием пассажирского автобуса на юге Каира стали шесть человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает местный информационный портал Ahram Online.

В агентстве заявили, что трагедия произошла на трассе Вади-эль-Натрун между египетской столицей и ее пригородом Хелвана. Известно, что транспортное средство, следовавшее из района Аль-Хосари, столкнулось с грузовиком.

К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые вывезли тела погибших граждан и эвакуировали пострадавших. По словам врачей, раненые сейчас находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники службы безопасности Египта устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, а также окончательное количество жертв. Прокуратура страны уведомлена о происшествии, начато расследование.

В агентстве дополнили, что наиболее вероятной версией произошедшего остается превышение скорости.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом ДТП во Владивостоке, в результате которого ранения получили шесть человек, в том числе — двое граждан Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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