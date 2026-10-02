«Если бы не актерство, то психология»: Уколова рассказала о большом увлечении

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 25 0

Чтение книг по психологии помогает Анастасии в анализе характеров героев.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Анастасия Уколова рассказала о своем большом увлечении

Актриса Анастасия Уколова из книг предпочитает психологию и психоаналитические исследования. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

«Возможно, если бы я не была актрисой, была бы психологом. Сейчас я купила книгу, она называется „Тридцатилетняя женщина“. Я прочла вчера 15 страниц, потом дочитаю — поделюсь», — рассказала Уколова.

Артистка подчеркнула, что в свободное время много занимается с психологами и психоаналитиками. Подобные тренинги интересны Анастасии и помогают ей в работе лучше чувствовать своих героев.

«Когда ты занимаешься психологией, читаешь, у тебя это уже на автомате идет. Ты сразу видишь диагнозы не только персонажей своих, но и всех людей вокруг», — резюмировала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о новой привычке Анастасии Уколовой, которая помогает ей прокачать навык мышления. Однако для формирования постоянного навыка чтения артистке приходится контролировать себя и вводить утренний ритуал.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

1:37
Путин вспомнил разговор с американской балериной в театре на Дальнем Востоке
1:15
«Если бы не актерство, то психология»: Уколова рассказала о большом увлечении
1:12
Экс-дипломат Великобритании призвал Европу к тесному сотрудничеству с Россией
1:03
Пассажирский автобус попал в ДТП в Каире —погибли шесть человек
0:30
«Никогда и ни за что!» — Зудин навсегда отказался от сотрудничества с Дуровым
0:20
Одна из целей: Путин о важности нейтрального статуса Украины для России

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Выступление Путина на XXIII ежегодном заседании клуба «Валдай» — прямая трансляция
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня