«Если бы не актерство, то психология»: Уколова рассказала о большом увлечении

Актриса Анастасия Уколова рассказала о своем большом увлечении

Актриса Анастасия Уколова из книг предпочитает психологию и психоаналитические исследования. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

«Возможно, если бы я не была актрисой, была бы психологом. Сейчас я купила книгу, она называется „Тридцатилетняя женщина“. Я прочла вчера 15 страниц, потом дочитаю — поделюсь», — рассказала Уколова.

Артистка подчеркнула, что в свободное время много занимается с психологами и психоаналитиками. Подобные тренинги интересны Анастасии и помогают ей в работе лучше чувствовать своих героев.

«Когда ты занимаешься психологией, читаешь, у тебя это уже на автомате идет. Ты сразу видишь диагнозы не только персонажей своих, но и всех людей вокруг», — резюмировала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о новой привычке Анастасии Уколовой, которая помогает ей прокачать навык мышления. Однако для формирования постоянного навыка чтения артистке приходится контролировать себя и вводить утренний ритуал.

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