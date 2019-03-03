Эксперт о стратегии Пентагона: Какой же это Троянский конь, если о нем известно?

Объявленная Пентагоном стратегия «Троянский конь» не содержит ничего нового и нацелена лишь на то, чтобы создать видимость бурной деятельности американских военных. Так прокомментировал новую программу Минобороны США политолог Евгений Сатановский.

— Им нужно выбивать деньги из бюджета. Если вы американский начальник Генштаба, то вы разрабатываете какую-то программу, которая вам помогает в этом. Вот вы и рассказываете всякие сказки. Какой же это троянский конь, если вы уже объявили о нем? Вообще-то греки троянцам не очень объявляли, что к ним конь с воинами внутри подползет , — приводит слова ученого mk.ru.

Более того, по его мнению, основные положения новой стратегии США стали уже по сути классическими.

— Зная любовь США к свержению каких угодно режимов в каких угодно странах, можно говорить уже о некоторой классике — когда где-то провоцируются волнения, и потом туда заходят американские войска , — рассказал он, приведя в пример события в Ливии в 2011 году, а также сирийский конфликт.

— США уничтожили режим (ливийского лидера Муаммара — прим.ред.) Каддафи. А вот в Сирии, где должно было произойти то же самое, ничего не получилось. Потому что там появились российские ВКС, и это безобразие достаточно быстро закончилось , — отметил он.

Он добавил, что Вашингтон использует в других странах имеющиеся внутренние конфликты, под предлогом которых объявляет того или иного правителя тираном, убийцей. Затем проводится соответствующая медийная кампанию.

Сатановский уверен, что чтобы противостоять внешним угрозам, помимо укрепления ВКС необходимо успешное развитие оборонной промышленности и нормализация ситуации в космическом секторе.

— А еще задумайтесь: почему сейчас нам так важен «заполярный» военный округ? Почему так важен Крым? А почему так важна база в Хмеймим (в Сирии — прим.ред.)? Там наши военные держат Восточное Средиземноморье, и в случае необходимости отсекают путь противнику в Черное море. Генштаб и вообще Минобороны работают. Работают наши военные — вне зависимости от того, кто что объявил. И это очень радует , — отметил Сатановский.

Как рассказывал Пятый канал, Пентагон разрабатывает стратегию «Троянский конь» для России и Китая. Однако в Генштабе уже заявили, что знают, как победить очередное «творение» американских военных.