Редкое природное явление — зимняя гроза — наблюдалось в Санкт-Петербурге вечером в субботу, 2 марта. Молнией и раскатами грома сопровождался сильнейший снегопад. По данным Интерфакса, грозовой фронт прошел около 22 часов над Выборгским и Калининским районами города.

Как сообщил в интервью Пятому каналу заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, на метеостанции Санкт-Петербурга гроза зарегистрирована не была, что однако не исключает того, что это редкое природное явление имело место в отдельных районах.

— Это явление возможно зимой, хотя оно достаточно редкое. И в общем-то ситуация вчерашняя — предпосылки были, она могла где-то возникнуть. В атмосферных фронтах развивалась мощная кучево-дождевая облачность, из которой выпадал снег. А грозы и связаны с такой облачностью. Она вчера была, так что условия для грозы были. Хотя это и не типично для зимнего периода, — пояснил метеоролог.

Ранее Пятый канал рассказывал о последствиях многочасового снегопада в Санкт-Петербурге, который привел не только к авариям на дорогах, но и к происшествию в аэропорту, где за пределы ВПП выкатился самолет.