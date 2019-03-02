Фото: Экс-солистка группы Hi-Fi встретила весну в образе обнаженной амазонки

Бывшая участница группы Hi-Fi Таня Терешина поделилась откровенным снимком на своей странице в Instagram. На этой фотографии она позирует на фоне лиан, а вместо одежды на ней лишь крошечные кусочки ткани и меха.

— Привет мальчишки, — обратилась она к подписчикам и поставила хэштег #Весна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет мальчишки 😁🧜🏽‍♀️ #Весна Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 2 Мар 2019 в 12:23 PST

В свою очередь, фанатов озадачило такое преображение певицы. В середине января она родила сына, который стал вторым ребенком в браке с бизнесменом Олегом Курбатовым. Большинство людей сошлись во мнении, что Терешина сделала фотографию еще до беременности. Однако нашлись и те, кто твердо уверен — снимок новый, но обработан в фоторедакторе.

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