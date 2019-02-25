Блондинка из Comedy Woman выложила «голое» фото

, 5:10 Фото 678

34-летняя Надежда Сысоева снялась топлес во время отдыха в Таиланде.

Фото: instagram @inadenka

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала пикантную фотографию на своей странице в Instagram. Судя по подписи, снимки были сделаны на тайском курорте Пханган, куда девушка улетела в конце января.

 
 
 
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Публикация от Фотограф Панган/Самуи (@vlada.mihaylova)

На этих снимках загорелая Сысоева позирует без верхней части купальника. Она подставляет спину тропическому солнцу, а на заднем фоне виднеются раскидистые пальмы.

 
 
 
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Каждый раз, когда я выкладываю пост — придумываю как к вам обратиться)) «друзья, ребята, мои хорошие ☺️☺️ и тд. и это всегда мучительно, это же самое главное и все это ☝🏻☝🏻 не подходит, чтобы описать всю нежность и благодарность, которую я к вам испытываю! Недавно написали новый номер в Камеди Ву, и там очень смешное и милое обращение к вам: «Мявки мои, Подписота» Мне дико нравится 😁 а вам??? Или ваши варианты пишите в комментариях 💋♥️😘 📸 @vlada.mihaylova

Публикация от  Надя Сысоева (@inadenka)

В комментариях под фото, телеведущая назвала своих поклонников «подписотой», что понравилось далеко не всем. Многие посчитали, что такое обращение звучит надменно.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Екатерину Варнаву из шоу Comedy Woman часто били в детстве.

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