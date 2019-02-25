Блондинка из Comedy Woman выложила «голое» фото

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала пикантную фотографию на своей странице в Instagram. Судя по подписи, снимки были сделаны на тайском курорте Пханган, куда девушка улетела в конце января.
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На этих снимках загорелая Сысоева позирует без верхней части купальника. Она подставляет спину тропическому солнцу, а на заднем фоне виднеются раскидистые пальмы.
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Каждый раз, когда я выкладываю пост — придумываю как к вам обратиться)) «друзья, ребята, мои хорошие ☺️☺️ и тд. и это всегда мучительно, это же самое главное и все это ☝🏻☝🏻 не подходит, чтобы описать всю нежность и благодарность, которую я к вам испытываю! Недавно написали новый номер в Камеди Ву, и там очень смешное и милое обращение к вам: «Мявки мои, Подписота» Мне дико нравится 😁 а вам??? Или ваши варианты пишите в комментариях 💋♥️😘 📸 @vlada.mihaylova
В комментариях под фото, телеведущая назвала своих поклонников «подписотой», что понравилось далеко не всем. Многие посчитали, что такое обращение звучит надменно.
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