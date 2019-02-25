Блондинка из Comedy Woman выложила «голое» фото

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала пикантную фотографию на своей странице в Instagram. Судя по подписи, снимки были сделаны на тайском курорте Пханган, куда девушка улетела в конце января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф Панган/Самуи (@vlada.mihaylova) 25 Фев 2019 в 12:34 PST

На этих снимках загорелая Сысоева позирует без верхней части купальника. Она подставляет спину тропическому солнцу, а на заднем фоне виднеются раскидистые пальмы.

В комментариях под фото, телеведущая назвала своих поклонников «подписотой», что понравилось далеко не всем. Многие посчитали, что такое обращение звучит надменно.

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