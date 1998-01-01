Доходы НПФ упадут ниже уровня инфляции в 2019

Проценты доходности по инвестициям накоплений граждан, которые вложились в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут оказаться ниже уровня инфляции. К такому выводу пришли «Известия», ознакомившись с исследованием Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института.

В четвертом квартале 2018 года общий процент прибыли от вложения средств НПФ снизился до 5,22%. Ожидается, что сокращение этого показателя продолжится, при том, что в ЦБ прогнозируют инфляцию на уровне 5,5-6%. Таким образом, вся прибыль, заработанная НПФ будет «съедена» ростом цен и прибавки будущие пенсионеры не получат.

Падение доходов по вкладам НПФ симптоматично — если в третьем квартале процент прибыли составил 5,42%, то в четвертом — уже 5,22%. Ожидаемый доход в первом квартале 2019 может упасть до 5,12%.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии на 2% с 1 апреля.