Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии на 2% с 1 апреля

, 17:07 238

Расходы на индексацию составят семь миллиардов рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Послание президента ФС 2019 47

Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой проиндексировать на 2% социальные пенсии с 1 апреля. Такой вид выплат получают граждане, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, передает телеканал «360».

В ведомстве пояснили, что так как в течение прошедших двух лет темп роста прожиточного минимума пенсионера составил 102% — с 8 315 рублей до 8 483 рублей, предлагается с 1 апреля 2019 года провести индексацию размера социальных пенсий на 2%.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится до 9 266 рублей, в том числе средний размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей, соответственно.

Средний размер пенсии для получивших инвалидность военнослужащих и проходивших военную службу по призыву достигнет 12 899 рублей.

Потерявшим кормильца семьям военнослужащих и проходящих службу по призыву выплатят в среднем до 10 942 рублей.

Всего на индексацию социальных пенсий и других социальных выплат направят семь миллиардов рублей до конца 2019 года.

Как сообщал Пятый канал, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил о необходимости пересчитать выплаты пенсионерам с начала 2019 года.

Тема:
Послание президента ФС 2019 47
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