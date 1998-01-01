Футболист Андрей Аршавин разводится. По сообщениям СМИ, экс-игрок сборной России нашел новую девушку и уже готов к следующей женитьбе.

На прошлой неделе состоялось первое заседание. Правда, ни Аршавин, ни его жена Алиса Казьмина в суд не пришли. Интересы супруги футболиста представляет звездный адвокат Александр Добровинский.

— Процесс закрытый, и это не так плохо. У нас фигурирует ребенок, всякие интимные подробности, очевидно, которые будут всплывать.

Видео, где Аршавин обнимает модель из Казахстана, Ольгу Семенову, облетело интернет. Обиженная жена, как утверждает красавица из Астаны, даже угрожала расправой своей сопернице.

Адвокат: у детей Барановской отберут деньги ради ребенка Казьминой 1/5 Instagram @olgagagauzka 2/5 Instagram @olgagagauzka 3/5 Instagram @olgagagauzka 4/5 Instagram @olgagagauzka 5/5 Instagram @olgagagauzka Модель Ольга Семенова Модель Ольга Семенова Модель Ольга Семенова Модель Ольга Семенова Модель Ольга Семенова

А еще Алиса Казьмина утверждала, что она — майор ФСБ. Скандальное признание безработная жена футболиста сделала на борту самолета. Девушку сняли с рейса за дебош, который она устроила перед полетом. Чтобы запугать экипаж, Алиса не придумала ничего лучше, чем представиться сотрудницей спецслужб. Эта выходка обошлась ей— вернее ее мужу — в миллион рублей. Такова сумма компенсации, которую пришлось выплатить за задержку рейса на полтора часа.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. По свадебным фото было видно: Алиса находится на позднем сроке беременности. Вскоре она родила футболисту дочь. Но не в силах пережить целую серию измен, решила порвать со звездным мужем. Кстати, окончание брака совпало с завершением карьеры Аршавина. Расстаться по-хорошему у пары не получилось. Более того, девушка обвинила спортсмена в угрозах и даже применении силы.

— Люди приехали, чтобы забрать машину, вшестером плюс Андрей Аршавин. Забрали ключи, старший ребенок снимал все это на телефон. Представляете, какой стресс у детей? — рассказывает Андрей Добровинский в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Последней каплей для Алисы стало видео, где ее муж развлекается в компании девушек возле стриптиз-клуба. Футболист катает своих спутниц на лошадях по центру Петербурга. Возможно, похождения 37-летнего Аршавина так и не стали бы достоянием прессы, если бы не жадность игрока. За конную прогулку он так и не заплатил.

А вот не заплатить алименты Аршавину будет трудно. Алиса Казьмина и ее именитые адвокаты настроены решительно. Правда, расстраивает юристов одно: уж слишком много претендентов на деньги Аршавина.

— Наименьшее, что пугает господина Аршавина, это как раз алименты. Потому что сегодня он платит 50% детям от Юлии Барановской. У нас по законодательству человек не может платить больше 50%. Поэтому у детей Юли будут отнимать деньги, которые будут передавать ребенку от Алисы, — поясняет Добровинский.

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Кстати, после расставания с Алисой Казьминой Аршавин выложил в соцсети фото с детьми от Юлии Барановской. Раньше он этого не делал. На турнире в Москве футболист даже сыграл с ними!

— У него сегодня должна была быть тренировка, но он не смог на нее поехать. Поэтому здесь надо было потренироваться! — рассказывает Аршавин.

Аршавин говорит о своем сыне — тоже Андрее. Его мать, Юлию Барановскую, футболист бросил, когда та была беременна именно этим, младшим ребенком. Но сейчас Аршавин пошел еще дальше. Теперь он требует со своей бывшей жены, Алисы, миллион евро! По словам Александра Добровинского, в такую сумму нападающий оценил совместно прожитые с ним годы.

Аршавин не говорит о личной жизни. Но его поступки куда красноречивее. По информации СМИ, у бывшего капитана сборной России есть новая пассия — стюардесса Карина Неман. И, судя по всему, футболист очень торопится стать снова холостяком. Правда, быстро развестись не получится. Суду предстоит разобраться с вопросом опеки ребенка от Казьминой и суммой алиментов.

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