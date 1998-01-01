Видео: жены футболистов организовали клуб. Рассказывают, как найти и как развестись

Скандалы, разводы, измены — неужели это стало неотъемлемой частью семейной жизни с футболистами? Большие деньги, всеобщее внимание и повышенный интерес женского пола. Как тут не потерять рассудок. От количества сора из изб звездных спортсменов голова кругом! Миллионер Денис Глушаков требует алименты со своей же супруги Дарьи, Александр Кержаков ведет ожесточенную войну за ребенка с Миланой Тюльпановой, а главный ловелас отечественного футбола Андрей Аршавин опять уходит из семьи.

Хватит это терпеть, решили спутницы видных спортсменов и создали тематический женский клуб. В нем хрупкие дамы учатся не только держать оборону в случае семейного конфликта, но и разыгрывают эффектные контратаки, когда нужно отсудить круглую сумму.

Недавний пример Миланы Тюльпановой, жены Александра Кержакова, показывает, как красивая сказка в секунды превращается в кошмарный сон! После начала бракоразводного процесса Кержаков увез ребенка и не отдавал матери около года. И только суд вернул маленького Артемия Милане.

Кстати, за нынешнюю жену форварда вступилась его бывшая. С ней футболист обошелся ровно также — забрал ребенка и обвинил во всех тяжких.

Громкий скандал и в семье Глушаковых. Футболист «Спартака» с зарплатой в 15 миллионов рублей в месяц подал иск на супругу. Денис требовал, чтобы дети остались с ним, а жена Дарья выплачивала ему по 80 тысяч рублей в месяц.

А на первом месте в рейтинге скандальных разводов в спорте — Андрей Аршавин и его жены. Несколько лет назад он бросил Юлию Барановскую, которая была беременна от него третьим ребенком. На днях Аршавин подал на развод с новой женой — журналисткой и моделью Алисой Казьминой.

Она, в свою очередь, написала заявление в полицию об угрозах. По ее словам, бывший игрок сборной России вместе с шестью незнакомцами отобрал у Алисы машину. А еще Аршавин, как рассказал адвокат Александр Добровинский, потребовал миллион евро за совместно прожитые с Алисой годы.

— Я совершенно их не оправдываю, но, думаю, рассуждения примерно такие. Человек играет в футбол, и жизнь спортсмена, футболиста, короткая. Он зарабатывает огромные деньги, а потом понимает: карьера как-то подошла к концу, а что дальше будет? Образования нет! Те сумасшедшие миллионы, которые ты получал, жалко отдавать кому-то, — рассказывает Добровинский программе Пятого канала «Светская хроника».

И кто как не Милана Тюльпанова и Мария Погребняк возьмут под защиту униженных и оскорбленных? Как не остаться у разбитого корыта в случае семейных проблем, девушки с богатым жизненным опытом рассказывают всем желающим. С мастер-классами они планируют объехать всю страну. Темы самые насущные: где познакомиться с мужчиной мечты, какие наряды выбрать для свидания и как правильно себя вести на первой встрече.

— Мы на самом деле очень хотим помогать, творить добро. Как говорится, добро к добру. Чтобы люди общались. Люди сейчас дома, они даже не знают, кто твой сосед. Люди перестали общаться. Мы за общение, мы за то, чтобы людей поддерживать. И когда ты поддерживаешь, то и тебя поддерживают, и жить легче.

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Как влюбить в себя богатых футболистов и в один миг кардинально изменить жизнь — об этом девушки рассказывают совершенно бесплатно. Но говорят не только о проблемах. Марии Погребняк повезло, в отличие от многих других звездных жен. Ее встреча с Павлом, ныне игроком «Урала», произошла еще в школе. Они вместе уже 15 лет. У пары трое сыновей.

— У меня нет нянь. Я просыпаюсь в семь часов утра. Дети у меня тоже встают в семь. Они пока собираются, заправляют кровать, убираются, готовятся, собираются в школу. Я, следовательно, готовлю завтрак. Мы завтракаем, уезжаем в школу. После школы у меня до шести вечера есть время на самореализацию.

Как говорит Мария, жена футболиста должна быть готова к критике и к резкой смене образа жизни.

— Я поправилась на 30 килограммов. Меня народ вообще не воспринимал. Муж играл в «Зените», стал очень хорошо играть. Стал лучшим нападающим, и все, конечно, захотели посмотреть: кто же жена Павла Погребняка? И я пришла на футбол. Я надела шапку-ушанку, чтобы потеплее было, пуховичок. И все показывали на меня и говорили: «Посмотри, посмотри! Это что вообще такое?» Меня унижали.

Реальными историями из своей жизни, секретами успеха и такими важными советами для девушек Милана Тюльпанова и Мария Погребняк будут делиться со всей страной. Следующая встреча женского клуба пройдет в Екатеринбурге.

— Я все знаю, что ответить. Потому что девчонки, которые приходят к нам, они спрашивают о нашей жизни. Мы ничего не скрываем. Рассказываем, как все есть. Как мы добились успеха, как воспитываем детей, как поддерживаем мужа, в моем случае, — отмечает Мария Погребняк.

На каждой встрече звездные лекторы ждут аншлага. Ведь кто, как не они, знают все о женском счастье?

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