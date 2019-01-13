Стас Пьеха откровенно рассказал о детстве с наркотиками и недавнем ограблении его клиники

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Популярный певец сам страдал от зависимости и перепробовал многие вещества. Но он поборол недуг и теперь помогает другим.

Фото, видео: ВКонтакте @stas_wolfieha, Пятый канал

Эта детективная история произошла на юго-западе Москвы. Ограбили наркологическую клинику известного певца Стаса Пьехи.

— С трех до четырех утра человек в маске перепрыгнул через забор. Вошел, полупрополз-полупрошел до комнаты, где сейф. Изъял оттуда сумму и через окно ушел также через забор. Миллион двести было похищено. То, что мы заблаговременно принесли в клинику, чтобы оплатить аренду и часть зарплаты, — рассказывает артист в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Пьеха уверен, что в клинику проник человек, который знал расположение кабинетов. Вор прекрасно ориентировался в помещении и похитил деньги за считанные секунды.

— Сто процентов это была подготовленная акция. Сто процентов человек точно знал расстояния, время. Все было выверено. Это не мог быть какой-то случайный залетный гастролер, воришка или тот же наркоман, которого кумарило.

Артист не исключает, что это происки конкурентов, которые зарабатывают большие деньги на помощи наркоманам и алкоголикам.

— Это реализация моих каких-то внутренних запросов. Отдавать в данной сфере. Потому что я в свое время вылечился. У меня есть опыт, и я могу его передавать. И воровать у нас как-бы деньги, которые мы из другой профессии привносим сюда… Ну как минимум это наказуемо по закону.

Пьеха открыл клинику в 2015 году. Здесь лечат больных алкоголизмом и наркоманией. Есть стационар, куда привозят пациентов с острой интоксикацией на грани жизни и смерти.

— Это закрытый блок, где проходит детоксикация. Всяческие состояния бывают у людей. Ломки, делирии, страшные неврозы и так далее. Поэтому это закрытый блок, охраняемый. Люди и по стенам прыгают, и всяко-разно.

Пьеха со знанием дела рассказывает обо всех нюансах наркотической ломки. Когда-то певец и сам принимал запрещенные препараты. Причем с ранних лет. На видео, которое Стас разместил в социальной сети, ему всего 16. Он сидит у камина в измененном состоянии.

 
 
 
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Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

— Моя история, как наркомана, классическая. Я сделал классическую карьеру наркомана. От алкоголя до героина. Через все остальные вещества. Длилось это на протяжении пяти лет.

Бабушка Стаса — народная артистка Эдита Пьеха, мама — известная певица и телеведущая Илона Броневицкая. Что делать с трудным подростком, они не знали. Долго возили по клиникам и частным врачам. Стас лечился, возвращался домой и снова срывался.

— У меня ломки, конечно, были. Я употреблял опиаты, у меня много раз были ломки. Но у меня они проходили: либо я искал вещество, которое снимает ломки, да. Либо это происходило в клиниках, где меня снимали определенными препаратами. Поэтому я ни разу в жизни не переламывался насухую.

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Ценой огромных усилий Стас все-таки сумел победить зависимость. Сейчас он не употребляет даже алкоголь. Потому что знает: сорваться и вернуться в страшное прошлое очень легко.

— Если я буду что-то употреблять, я дам себе некую поблажку и разрешение. А мой организм не очень любит алкоголь, он к другим веществам склонен. Поэтому алкоголь будет глобальной капитуляцией перед болезнью зависимости.

Все, кто когда-либо имел зависимость, в том числе и Пьеха, навсегда остаются в зоне риска.

—Те, кто пролечился и входит в анонимные наркоманы, они говорят, что бывших зависимых не бывает. Они называют, что они абстиненты — такое определение есть во всем мире. Или что они находятся в чистоте. У алкоголиков это называется сухой алкоголик, у наркомана — это находиться в чистоте. То есть чистый наркоман. То есть, к сожалению, зависимость остается с человеком до гробовой доски, — поясняет врач-нарколог Алексей Казанцев.

В своей клинике Пьеха не просто звездный владелец, он компетентный эксперт. По своему опыту хорошо представляет, кто его пациенты. Сам был таким.

Певец тяжело переживает ограбление. По сути, деньги украли не у него, а у тех больных, кто обратился в его клинику в надежде избавиться от страшной зависимости. Пока полиция ищет вора, Стас Пьеха вынужден положить в кассу клиники личные деньги.

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