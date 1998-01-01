Видео: Почему внучка солиста экзотик поп-дуэта «Кар-Мэн» прозябает в нищете?

Жизнь в свете софитов и жизнь на грани выживания. Почему лидер популярной в 90-е группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох не признает свою дочь Людмилу и шестилетнюю внучку? Есть ли шанс у женщины побороть тяжелую болезнь?

— Я говорю: «Мама не пей!» А она все равно пьет, — рассказывает шестилетняя Марина программе Пятого канала «Светская хроника».

Презентабельный с виду, но сильно запущенный внутри дом на окраине Московской области. Повсюду грязь, мусор, испорченные продукты, немытая посуда и едкий запах. Среди этого беспорядка играет маленький ребенок — это родная внучка Сергея Лемоха.

Ее мать Людмила уже полгода лечится в клинике от алкогольной и наркозависимости. Присматривает за девочкой 80-летняя прабабушка, которая с трудом передвигается и сама нуждается в уходе.

— Я когда упала у нас на мосту, у меня малый таз отошел от ноги. А так как нагрузка была большая, вторая нога отказала. Вообще три дня не могла ходить, — говорит Талина Ивановна, бабушка Людмилы Лемох.

Приготовить поесть и убрать в доме некому. Справляться с этими обязанностями приходится маленькой девочке. В этом жилище нет условий, даже чтобы помыться.

— Ну, в бак набирает водички, и я купаюсь. А вода замерзла, уже не купаюсь, — поясняет девочка.

Кадр из программы «Светская хроника»

Продукты здесь появляются редко — когда прабабушке хватает сил дойти до магазина и есть деньги.

— Каждый день ели кашу гречневую. Встаем утром — каша. Потом надоела, на пельмени перешли. Купили бутылку «Дюшес» двухлитровую. Нормальная она, вроде не в холодильнике была. В общем, мы ее выпили и заболели. Купили мы «АЦЦ». Вроде мы лечились, а в этот раз мы выпили, и у нас отравление желудка идет.

Пожилая женщина и ребенок нуждаются в медицинской помощи, но пенсии Талины Ивановны хватает только на скудный рацион. Сергей Лемох в это время находится за границей на отдыхе. Талина Ивановна неоднократно просила его о помощи. Она признается: певец — их последняя надежда.

— Сережа, помощи можно от тебя получить? Денег сейчас не хватает нам.

— А куда девается то, что вы сдаете там?

— Да ничего мы не сдаем.

— Понятно. Давайте я вам перезвоню попозже.

В очередной раз звонок зятю не дает результата. Талина Ивановна рассказывает: Лемох всегда относился к своей дочери с пренебрежением и даже отвращением. С рождения сомневался — родная ли она, в детстве часто бил и унижал. Да и мать не сильно жаловала Люду.

— Отец бил ее, да и мать то кормежкой накажет, то выгонит ее.

А когда Людмиле было 20, отец вовсе ушел из семьи и лишил денежной поддержки. Через пять лет от рака умерла мать Люды Наталья — первая жена Сергея Лемоха. Девушка, не в силах справиться с потерей, начала пить. Людмила оказалась на грани жизни и смерти, но даже тогда Лемох не пришел на помощь.

— У наркоманов ее нашли. Когда позвонила, чтобы он отправил ее лечиться, он говорит: «Мне больше не звони!» — вспоминает Талина Ивановна.

Хотя деньги у шоумена есть. Он активно гастролирует, снимается в рекламе и запускает новые проекты. Но почему так упорно не хочет помогать?

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Огромными усилиями Люду удалось отправить в больницу, все расходы на себя взяло медицинское учреждение. Сложная медикаментозная терапия помогла вернуть ее к жизни.

— К сожалению, находилась она на грани смерти. Нам удалось ее выхватить, чтобы она действительно не умерла. У нее тяжелое было состояние с сердцем, с печенью, — вспоминает врач-нарколог Эркен Иманбаев.

Сейчас Люда не пьет и каждый день работает с психологами. Врачи говорят, чтобы побороть недуг, женщине надо понять одно: ей есть, ради кого жить. Но даже серьезная психологическая помощь пока не дает нужных результатов. Люде очень обидно, что отец Сергей Лемох не хочет признать даже собственную внучку Марину.

— Дочку он мою до сих пор не видел, дочке уже шесть лет. У меня папа известный, из группы «Кар-Мэн» солист, Сергей Лемох. Он посчитал, что ему еще рано дедом становится. Сестры дочку он увидел три года, когда ей исполнилось, мою до сих пор не видел.

Врачи говорят — потребуется долгое лечение. И, конечно, внимание отца могло бы оказать благотворное действие.

— Конечно, если бы ее отец обратил на нее внимание, начал уделять ей больше времени, дарить мужскую любовь. Конечно, это помогло бы делу, — признается врач-нарколог Эркен Иманбаев.

Людмила Лемох. Кадр из программы «Светская хроника»

Но стоит ли Людмиле ждать эту любовь? Когда женщина сможет вернуться к нормальной жизни и взять на себя заботу о своем ребенке, специалисты сказать не решаются. Пока маленькая девочка передает маме только видеоприветы.

Талина Ивановна говорит, что самое страшное сейчас для них даже не болезни: к ним уже наведывались из органов опеки. Если жилищные условия не улучшить, шестилетнюю Марину заберут в детский дом. И это станет невыносимым ударом для Люды. Дочь — единственное, что заставляет ее бороться с алкоголизмом.

Почему же Сергей Лемох до сих пор не пришел к своей дочери? Его подруга и коллега по цеху Наталья Гулькина уверена, у артиста есть свои причины.

— Он говорит: «Я ей звоню, когда вот, допустим, ей дал деньги. Через два-три дня ей звоню, она уже трубку не снимает. Все, она уже в загуле!» Вы знаете, я всецело на его стороне и, в принципе, понимаю эту ситуацию. И знаю, что Сережа, как только появится возможность, заберет ребенка себе. Это может произойти только в одном случае, если их лишат родительских прав.

У этой истории может быть счастливый финал, говорят врачи. Людмиле очень поможет простое отцовское внимание. Но почему папа и слышать о ней не хочет? У женщины свое объяснение.

— Стыдно, может быть, известная фамилия и детей бросил.

Люда Лемох не перестает надеяться, что после долгих лет молчания отец все-таки перестанет стыдиться ее и протянет руку помощи своим родным.

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