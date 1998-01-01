Видео: Карьера Башарова летит под откос. Зрители бойкотируют его спектакли

Марат Башаров снова в центре внимания. Неужели пророчества, которые делали экстрасенсы, начали сбываться так быстро?

Спектакль «Любовь@.ру» — одна из самых кассовых постановок театра Терезы Дуровой. Аншлаг на каждом выступлении и долгие овации зрителей. Но 26 февраля комедия в Минске внезапно отменена. В кассах театра говорят: как только в прессе появились публикации об очередном рукоприкладстве Башарова, спрос на билеты резко упал! Продано всего 49 из полутора тысяч.

Еще одна работа Башарова — спектакль «День сюрпризов» — преподнесла сюрприз самому актеру. Может ли быть совпадением, что после появления информации о проблемах в семье, постановку тут же замораживают? А роль Марата, по сообщениям СМИ, отдают актеру Сергею Астахову, который пока и сам не в курсе перестановок.

— Каждый день актеры друг друга заменяют, иногда по хорошим причинам, иногда не очень. И в этом нет ничего особенного, что один актер на съемках, другой на гастролях, иногда мы играем в пару. Ну, странно, когда любимый актер в ваших глазах всегда был представителем мужественности, силы, вы были если не влюблены, то восхищались им. И вдруг вы узнаете, что в жизни он совершенно другой человек. Разумеется, это очень неприятно. Я понимаю тех людей, которые сейчас не хотят идти смотреть на Марата, — рассуждает Сергей Астахов в комментарии программе Пятого канала «Светская хроника».

Башаров уже несет финансовые потери. Выручка от билетов всего за один спектакль в Минске составляет пять миллионов рублей! И это только начало краха карьеры Башарова, уверена Екатерина Гордон.

— Ни один уважающий себя канал, режиссер и театр сотрудничать с человеком, который систематически поднимает руку на женщину, не будет.

В соцсетях на Башарова обрушился настоящий шквал негодования.

— Когда-то я вас уважал как актера. Все вас уважали. Вы могли остаться в истории как хороший актер.

— Бессовестный! Бесстыдник! За всю жизнь только и научился руки распускать и жен своих колотить.

— Надеюсь, тебя больше никуда не возьмут.

Образцовый семьянин Сергей Жуков считает домашнее насилие абсолютно неприемлемым. Подобным действиям, по мнению певца, не может быть никакого оправдания.

— Я слабо вообще себе представляю какого-то рода крики, ор, ругань в нашей семье. Мы осуждаем любое насилие, в каком бы оно виде не было, с мужской стороны или с женской.

А звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов убежден — силовым приемам есть место только на ледовой площадке.

— Я вообще в жесткой жизни вырос, хоккейной, спортивной. И считаю, что это неприемлемо вообще. Нельзя ни в коем случае поднимать руку на женщину.

Видео: Марат Башаров развеял слухи о разводе

Певица Анжелика Агурбаш удивляется, как вообще Елизавета Башарова осмелилась выйти замуж за Марата, учитывая его скандальный семейный багаж. Ведь у актера распадается уже третий брак. И причина всего одна.

— Если человек один раз уже поднял руку на женщину, странно думать, что он изменится. Только если очень жесткие жизненные обстоятельства. Я считаю, что мужчина, который поднял руку на женщину… его сложно назвать мужчиной.

Что ждет Марата Башарова дальше? Одумается ли он? Завяжет ли с пагубными привычками? Или продолжит движение вниз? И почему каждый раз актер повторяет одни и те же ошибки? По мнению экстрасенсов и нумерологов, Башарова могут ждать страшные последствия.

— Он натыкается на те же самые грабли с каждой женщиной, ему нужно найти правильную женщину, но в ближайшее время лучше быть одному. Или если будет так себя вести, то его ждут годы в заточении, в тюрьме и года на два-три он может сесть в тюрьму, — отмечает нумеролог Вячеслав Дениченко.

И это очень вероятный сценарий, считает Екатерина Гордон. И хоть за избиение второй супруги актеру удалось избежать уголовной ответственности, на этот раз все может быть иначе.

— Я помогала Екатерине Архаровой, и она его пожалела просто в какой-то момент. Нужно было идти жестко, нужно было делать определенные процессуальные действия. Катя Архарова пожалела Марата Башарова, несмотря на то, что была целая кампания медийная по ее дискредитации и попытки доказать, что она врет, — вспоминает Катя Гордон.

Но Елизавета Башарова настроена гораздо решительнее. Для чего-то же она взяла справку о побоях? Документ подтверждает — у женщины был сломан нос! Пока Елизавета в полицию не заявила, а написала только заявление на развод. Возможно, медицинское заключение просто ждет своего часа и однажды станет серьезным козырем в суде.

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