Видео: Два судна застряли во льдах в районе Курил

У берегов Итурупа в понедельник, 4 марта, сразу два судна ожидают помощи. Команды оказались в ледовом плену. Сухогруз «Wind» и танкер «Avatar» сами выбраться из заточения не могут: возможности для маневров нет — лед повсюду.

В конце февраля «крупнотоннажники» героически прорвались сквозь льды и доставили жителям Курильска продукты, стройматериалы и топливо. После разгрузки суда стали слишком легкими для многометровой толщи льда, и на обратном пути оказались заблокированы. Морякам — а их более 30 человек — остается лишь ждать подмоги. По последним данным, ледокол доберется до застрявших судов не раньше, чем через два дня — и то при благоприятных условиях.

Ранее Пятый канал сообщал, что два патрульных катера, которые США списали для Украины еще в сентябре 2018 года, не могут доплыть до портов Незалежной.