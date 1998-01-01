Глава Минэкономразвития хотел бы поработать президентом

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Максим Орешкин заявил об этом слушателям Академии журналистики «КоммерсантЪ».

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом. Отвечая на вопрос слушателей Академии журналистики «КоммерсантЪ», он сказал, что работа президента интересна любому управленцу. Правда, при этом министр оговорился, что рассуждает на эту тему исключительно абстрактно, поскольку многое еще не сделал на своем посту.

— Но главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей, — добавил Орешкин.

Он также отметил, что работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки» и не идет в сравнение с его нынешней занятостью.

Как ранее сообщал Пятый канал, должность министра экономического развития РФ Максим Орешкин занял в ноябре 2016 года — вместо Алексея Улюкаева, который был уволен в связи с утратой доверия и в то время находился под следствием. До этого назначения Орешкин был заместителем главы министерства финансов.

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