Лавандовое сердце: в Екатеринбурге показали редчайший бриллиант

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Стоимость камня оценивают в 120 миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лавандовый бриллиант за 120 миллионов рублей привезли в Екатеринбург

В Екатеринбург привезли коллекцию из 20 редчайших природных камней. Главный экспонат — лавандовый бриллиант два карата в форме сердца. Такая огранка считается самой сложной в ювелирном искусстве.

Специалистам потребовалось полгода, чтобы заставить алмаз сиять и добиться высочайшей чистоты.

Нашли его в недрах Якутии в прошлом году. Особая гордость — фантастический цвет. Появляется он благодаря изменению кристаллической решетки. Уникальный алмаз увидела корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Когда уникальный алмаз созрел в недрах земли, на нашей планете только-только появились насекомые и деревья. А морские обитатели стали постепенно изучать сушу. Вот уже точно вещь с богатой историей.

«Этому бриллианту действительно 350 миллионов лет. Нужно понимать, что розовые бриллианты — одни из самых редких. И даже двадцать соток, даже не полкарата, а двадцать соток — это уже считается достаточно редким», — сказала геммолог Наталья Круглова.

В природе на сто тысяч алмазов такого цвета рождается только один. Стоимость лавандового бриллианта оценивают в 120 миллионов рублей. По словам ювелиров, он мог бы конкурировать на международных аукционах с другими редкими камнями — «Розовой звездой» и «Маленьким принцем».

На выставке также представлены желтые бриллианты и чистейшие белые. Они добыты у нас — в Якутии и Архангельской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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